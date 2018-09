De nya p-avgifterna har fått mig att besöka Stenstan oftare

Replik på Parkeringshaveriet i Stenstan – för min del går nu fikapengarna till kommunens kassa, ST 28/8.

För mig som bor en bit utanför stenstaden är kommunens beslut om de nya parkeringsavgifterna ett klokt och mycket genomtänkt beslut.

Vill jag gå ut på restaurang eller fik på kvällstid har jag numera inga problem att hitta en parkeringsplats i närheten av restaurangen, jag har heller inga problem med att betala de få kronor det kostar att parkera.

Man kan även slinka förbi och ta med sig maten hem vilket jag väldigt sällan gjorde förr på grund av att man måste cirkulera flera varv i jakt på en p-plats.

Att man har datumzoner är väl självklart så att det blir snöröjt en gång i veckan.

Om det blir ett problem att Nytorget och Fisktorget blir fullt på helgerna hoppas jag att kommunen är vaken och agerar även där och inför avgifter. Då alla skattebetalare oavsett var i kommunen man bor skall ha tillgång till staden.

Personligen spenderar jag betydligt mer pengar i Stenstan än tidigare.

Känner du dig otrygg i Stenstan kanske du bör fundera över att byta boende. Tillfälliga besökare som spenderar pengar vid sina besök känner förmodligen ökad trygghet när de har närmare till bilen efter sina besök.

Själv bor jag i en bostadsrätt och betalar 3 600 kronor per år för att parkera min bil, och då har jag även ansvar att sköta om parkeringen genom att hålla rent, skotta och sanda. Jag betalar även via min skattsedel för parkeringarna i Stenstan som under allt för många år nyttjats gratis av de boende som inte behövt ha ansvar för någon parkering, är den full av snö så har det bara varit att välja en som är ren och fin.

Sätt P för snyltarna!

