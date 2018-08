Fråga: När är man säker efter ett bedrägeriförsök – Bank-id svarar

Satt och funderade på det här med bedrägerier med mobilt Bank-id.

Det ringer upp en person som ber dig logga in med ditt mobila Bank-id, som man naturligtvis aldrig ska göra. Stort tack till tidningar och andra nyhetsmedia som uppmärksammar detta.

Då kommer vi till min fundering. När kan jag logga in igen efter ett sådant samtal? Hur länge måste man vänta? Finns det någon typ av tidsbevakning?

Det skrivs spaltmetrar om det här med bedrägerierna, vilket är jättebra, men inget om när man kan logga in igen.

Jag vet inte om jag är ensam om denna tanke, det kanske finns fler som har funderat? Enklast är väl kanske att ta kontakt med sin bank förstås, men som sagt en, en fundering.

SVAR DIREKT

Fråga: Om jag blir utsatt för ett bedrägerisamtal och uppmanad att använda Bank-id, vilket jag naturligtvis inte gör, när kan jag logga in igen efter ett sådant samtal?

Svar: Du ska aldrig starta eller använda Bank-id-appen på uppmaning av någon.

Välj först den tjänst, till exempel en banktjänst i appen eller på webben, du vill göra. Först därefter loggar du in med Bank-id, så att det är du själv som har initierat din användning. Du ska alltid kontrollera var du loggar in och vad du skriver under. Det står högst upp i appen.

Om du är minsta osäker, avbryt.

Följer du de här råden för säker användning är du och ska känna dig trygg i din användning av Bank-id.

Skulle en bedragare ha knappat in ditt personnummer på en tjänst och väntar på att du ska öppna appen Bank-id och ange din kod, samtidigt som du själv loggar in på tjänsten, kommer båda inloggningarna avbrytas och du får upp ett varningsmeddelande. Ingen inloggning sker alltså.

Fråga: Om jag loggar in en bedragare, kan alla pengar försvinna från mina konton då?

Svar: Ingen bank har i dag en funktion där det räcker med en inloggning, ytterligare godkännanden behövs för att skapa ett mobilt Bank-id eller godkänna en överföring.

Har du som användare frågor kring ditt Bank-id eller användning är du varmt välkommen att kontakta supporten på din bank.

Bästa hälsningar

Malin Wemnell,

administrativ chef,

Bank-id