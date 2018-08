Jag är less – snälla gör något åt stinkbomben

Jag vill först klargöra att jag inte har kunskap om någonting gällande en pappersmassafabriks utformning eller produktion, alltså ingenting. Jag är medveten om att Östrandsfabriken gjort om, byggt ut, förändrat med mera, eftersom det syns från balkongen.

Det enda jag vet är att jag som Örnen-bo är less.

De senaste veckorna har lukten varit outhärdlig, och skapar huvudvärk, andningssvårigheter samt allmän trötthet. Återigen enbart senaste veckorna, talar inte om något annat.

Under denna enormt fina, men heta sommar, har vädringsbehovet varit betydligt större än en "vanlig svensk sommar", vilket gjort livet till ett moment 22 när stanken nått hit upp. Antigen vädrar man, men blir försämrad i sitt allmäntillstånd (och inte vill bjuda hem folk till denna stank) eller så stängs man in i 30+ värme och ändå får in stanken via tillluften men bara lite mindre stank och man ändå inte kommer undan.

Givetvis förstår jag att det inte är Östrandsfabrikens "fel" att vinden blåser hitåt, men finns det verkligen ingen möjlighet att åtgärda denna stank? Tror säkerligen att dem som bor åt alla olika väderstreck med omnejd från fabriken också upplever det som jobbigt, även om alla påverkas olika och jag enbart talar för mig själv.

Snälla kan denna stank minska eller försvinna? Senast det stod i ST om stanken donerade SCA pengar till någon fond. Visst är det en nobel gärning att skänka pengar till diverse organisationer, gärna det, men åtgärda hellre problemet med stanken och skänk pengarna spontant och väl menat, inte som ett rättfärdigande för att få fortsätta släppa ut denna stank vid senare tillfällen.

En tanke som slår mig är att ingen bryr sig om jag flyttar från Örnen, men skulle fler och fler grannar här uppe tröttna eller må dåligt av stanken på olika sätt, likaså boende i Timrå tätort med omnejd gynnar det väl knappast kommunens tillväxt eller invånarnas nöjdhet. Detta med förutsättningen att stanken inte minskar i frekvens eller styrka.

Less Örnen-bo

