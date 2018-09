Låt inte vuxenutbildningen bli en eftersatt sidovagn

Vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun har nedmonterats sedan införande av Navi (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration). Komvux kommer återigen bli styvmoderligt behandlad när det förväntade beslutet om att inrätta en ny nämnd (individ- och arbetsmarknadsnämnden) tas i kommunfullmäktige den 24 september.

Komvux har tidigare varit en garant för individer som vill få en andra chans efter kort eller avbruten skolgång. Utbildningen har också klarat av att kompetensförsörja högskolorna så att utbildad arbetskraft kan uppfylla behoven i samhället.

Sundsvalls kommun har under lång tid ökat sin flexibilitet genom att upphandla privata aktörer till en låg kostnad främst inom distansutbildning. Misstankar finns, enligt en rapport från Skolinspektionen, att betygssättningen inte går rätt till. Efter undersökningar har det också framkommit kvalitetsbrister och att ”undervisande” lärare saknar lärarlegitimation.

De flesta som vill läsa in en gymnasieexamen hänvisas till distansundervisningen där kontakten med läraren näst intill är obefintlig. Många elever som har dåliga erfarenheter av sin tidigare skolgång luras in i distansstudier med hopp om att snabbt skaffa sig gymnasiebehörighet vilket i många fall bara leder till CSN-skulder. Eleverna som tidigare har haft en jobbig skolgång får inte den stimulans och det stöd som de så väl behöver. Lärarjobbet i distansföretagen tenderar att bli en administration där läraren rättar prov samt sätter betyg. Blivande studenter har fått sådan bristfällig utbildning inom distansföretagen och kommer in på felaktigt satta betyg som inte motsvarar deras kunskaper. De tvingas hoppa av och har då inte fått en reell chans att klara högre utbildning.

Det behövs en rejäl satsning på allmänna ämnen i ett nytt kunskapslyft inom komvux för att komma till rätta med problemet.

En fråga som inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet är att cirka en fjärdedel går ut gymnasieskolan utan fullständiga gymnasiebetyg. Det är höga siffror som inte diskuteras varken från politiskt håll eller bland allmänhet och elever. Det behövs en rejäl satsning på allmänna ämnen i ett nytt kunskapslyft inom komvux för att komma till rätta med problemet. Vi får då också en ökad genomströmning i högre utbildning vilket leder till fler utbildade i skola, vård och omsorg vilket regionen så väl behöver.

Enligt komvuxutredningen som presenterade sitt förslag, kommer komvux att spela en allt viktigare roll i samhället. Utredningen konstaterar också att ”vuxenutbildningen i praktiken har kommit att bli allt mer av en lågprioriterad sidovagn som ställs utanför flera satsningar inom de övriga skolväsendet”. Tyvärr tror jag att det kommer att bli speciellt märkbart i Sundsvall då beslutet tas att individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknad, vuxenutbildningen och integration ska tillhöra samma nämnd. Det finns ingen utbildningstradition i nuvarande nämnd och kommer dessvärre inte heller att finnas i den nya nämnden. Arbetsmarknadens kortsiktiga kompetensförsörjning kommer då att prioriteras till förmån för fortsatta studier. Sidovagnen rullar vidare.

