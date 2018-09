MP: Det är högerpartierna som lever i en fantasivärld – vi tar klimatet på allvar

Replik på MP verkar inspirerade av amerikanska katastroffilmer – lyft blicken, ST 14/9.

För mig är Miljöpartiet självklar vinnare när det gäller globalt klimatarbete! Vilket parti tycker du lyfter blicken mer än vad Miljöpartiet gör?

Miljöpartiet samarbetar med andra gröna politiska partier världen över, när det gäller klimatfrågor. Dessutom finns till exempel Global Greens som är ett globalt grönt nätverk, där Miljöpartiet är med och driver sin klimatpolitik. Grön ungdom samverkar världen över kring klimatfrågor.

Förutom globalt samarbete har Miljöpartiet varit med och drivit igenom en ny klimatlag, som började gälla i Sverige i våras. Den har FN benämnt som världens bästa klimatlag! Det ger ringar på vattnet och sprids till andra länder. Miljöpartiet har drivit igenom höjda priser på utsläppsrätter i EU, vilket gör att farliga utsläpp minskar. Till exempel blir kolet kvar i marken eftersom det blir för dyrt att bryta kol.

Miljöpartiet har drivit igenom att Sveriges bistånd till andra länder ska vara klimatanpassat.

Fler exempel finns…

Så fantasivärld tycker jag absolut inte passar in på Miljöpartiet, däremot tycker jag att det passar in på de högerpartier som förnekar behovet av klimatåtgärder eller som tycker att ”någon annan” ska fixa klimatet. Trots att vi i Sverige hör till dem som per person förbrukar mest av jordens resurser.

Elisabet Zemturis

Ordförande i Miljöpartiet Timrå

