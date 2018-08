"Rättssäkra" Sverige kastar sten i glashus –medborgare som inte har begått brott spärras in

Sverige är ett fantastiskt land som har lätt att peka på andra länders brister i rättssäkerhet och förföljelser av oliktänkande. Sverige vill hålla fanan högt och komma med pekpinnar.

Eller? Är ni medvetna om att Sverige som enda demokrati internerar egna medborgare som inte begått något brott. Årligen grips 1 200 kvinnor och män, de låses in i häkten och transporteras, under förnedrande former, av kriminalvården till interneringsläger.

Staten har en egen organisation SiS för denna lägerverksamhet. Man kallar det för vård och vårdtiden är otroligt nog alltid 6 månader. Delar man upp denna tid kan max 20 dagar bokföras som vård medan 160 dagar är ren internering/förvaring.

Nu säger säkert någon ”finns det ingen rättssäkerhet”? O ja, man döms i samband med gripandet som sker på socialtjänstens åsikter. Man kan överklaga men oavsett vilka fel som finns i utredningen och läkarintyget förlorar man i Kammarrätten. Endast en på tusen får en förändring till stånd.

Större delen av de 1 200 som grips har gripits tidigare utan resultat. Ja vissa har gripits hela 25 gånger.

För två år sedan var det två demokratier som hade denna omänskliga behandling av oskyldiga människor, Sverige och Kanada. Men sedan dess har Kanada tagit bort lagen och erbjuder, för de som vill, tre veckor frivillig vård. Kanadas regering uttalade sig nyligen om de nya reglerna och med tre veckors behandling hade man betydligt bättre resultat än tidigare vid 180 dagar.

Med den långa interneringstiden hinner många att förlora sin familj, sitt arbete, sin bostad sin släkt. I många fall förlorar den internerade kontakterna i samhället och riskerar att sluta som uteliggare.

Som ni säkert inser kostar denna verksamhet massor med pengar för kommunerna. Varje person som gripits kostar hemkommunen 4 500 kr/dag eller 810 000 kr/6 månader eller nästan 3 undersköterskor i äldreomsorgen.

Det är säkert ingen som önskar denna utveckling, visa då att även Sverige kan komma till förnuft och avskaffa med omedelbar verkan denna inhumana behandling av oskyldiga medborgare.

Jan Norberg

