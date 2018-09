Varför har Mitthem ett poängsystem om det bara är att byta lägenheter med varandra?

Jag har sett via sociala medier att många lägenheter i Mitthems regi annonseras ut för byte till annan storlek och dessa byten sker även mot privata lägenheter. Varför har man då ett poängsystem? Jag förstår inte varför man accepterar detta som boende i Mitthem.

Jag är själv boende i Mitthem och tycker att detta är förkastligt, för jag vet många som skulle vilja bo där jag bor men som inte har en chans för att de har för få poäng. Andra som inte ens har stått i kö (från privata) kommer in i Mitthems lägenheter via bytessystemet. Varför behöver Mitthem så stor personalstyrka för att förmedla lägenheter? Det fungerar ju tydligen bra att sköta det själv via sociala medier?

Snart fd boende i Mitthem

SVAR DIREKT:

Tack för din fundering. Det du beskriver kallas direktbyte och är en rättighet som styrs av hyreslagen.

Som hyresgäst har du enligt hyreslagen rätt att byta din lägenhet om du har ”beaktansvärda skäl”. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad. Vid ett direktbyte finns inget krav på poäng, det finns heller inget krav att bytesparten ska vara hyresgäst hos Mitthem. Det finns däremot andra krav som ska vara uppfyllda och bytet måste godkännas av Mitthem. Under 2018 har Mitthem godkänt ett fåtal direktbyten. Mer om hur det fungerar går att läsa på mitthem.se

Camilla Hjältman

Kundcenterchef Mitthem

