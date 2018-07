Vissa möten dröjer sig kvar – andra vill man helst glömma bort

Stundtals kan man möta människor, som ristar in de vackraste orden i någons hjärta och inte ens med den största mödan i världen går det att radera de orden. Lika omöjligt kan det vara att glömma just den människan med de vackra orden. Men kanske bör man inte glömma? Vare sig vackra ord eller de människor som får ens knän att vika sig en smula. Det finns möten som alltid dröjer sig kvar, människor som alltid och för evigt får en alldeles egen plats i någons hjärta. Där sitter de kvar och till slut blir det som ett varmt och ljuvt minne att plocka fram när dagarna känns mörka och grå. Just sådana minnen kan skimra vackert, varmt och levande i någons hjärta, ett helt liv kan man ana och hoppas.

Dessa möten vill man helst glömma så fort det bara går och är det möjligt, så kan man kanske ta en annan väg eller rent av dra mössan långt ner över huvudet för att slippa möta dem.

En del möten mår bäst av att glömmas bort och en del människor får någons knän att vika sig av helt fel anledning. Det är människor som runt omkring sig har en sfär av allt negativt som finns att uppbringa i vår värld. Samma människor som tror sig ha funnit alla de rätta svaren på frågor som inte ens är uttalade och som utan uppmaning, gärna tar tillfället i akt att tala om hur någon annan ska leva sitt liv på bästa sätt. Ofta har de också en egenhändigt gjord bild av hur allt står till.

Dessa möten vill man helst glömma så fort det bara går och är det möjligt, så kan man kanske ta en annan väg eller rent av dra mössan långt ner över huvudet för att slippa möta dem. De som alltid vet hur allt är och borde vara.

Men det är i de goda mötena som mycket vackert kan hända. I ett gott möte kan någon växa och blir stor. Där kan man känna sig förenad i liknande tankar, liknande livssyn och där finns inget behov av att sätta sig, varken över eller på någon. Där är alla lika mycket värda och där kan åsikter som är vitt skilda ändå accepteras och vara något att lära sig av. I stället för något att förfasa sig över.

Alla behöver bli sedda, bekräftade och berörda, precis alla. Allt i från det lilla barnet till den vuxne som med åren skaffat sig ett skyddande skal som kan vara svårt och näst intill omöjligt att nå igenom. Men behovet att ett gott och kärleksfullt möte med en medmänniska som vill oss väl, är lika hos oss alla. Liten som stor. Så lyft dina ögon, våga se och kanske blir ditt nästa möte med någon, ett gott och vackert möte som dröjer sig kvar. Kanske för alltid.

Ingela Nordström Mukka

