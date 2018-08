Backholm Bohlin om debatten i Timrå: När TIK nu är i SHL och får större intäkter är väl höjd hyra rimligt?

Fler fritidsgårdar, mindre grupper i barnomsorgen, ungdomars psykiska ohälsa och framtiden för Bengt Lindström Y – det var några av de ämnen som debatterades när Timrås kommunpolitiker drabbade samman i SR:s debatt på allaktivitetshuset Pangea i Tallnäs.

Som så ofta i kommunpolitiska debatter är det inte primärt ideologiska skillnader som blir synliga, utan det blir mer sakpolitiska motsättningar som debatteras. Frågor som den om rondeller och bättre vägar i Sörberge och Söråker är förstås viktiga för de boende på dessa orter, men de är inte direkt partiskiljande i någon ideologisk mening.

Timråpartiets Robert Thunfors tyckte att åtta, nio miljoner kronor vore en rimlig hyra.

Jag kan sakna de där principiella debatterna där partiernas ideologiska skillnader syns. Det lyste nästan helt med sin frånvaro med undantag för när Tony Andersson (M) efterlyste friskolor till Timrå för att locka tillbaka de elever som i dag söker sig till Sundsvall för att gå gymnasiet.

Det är också tydligt att frågan om Timrå IK är polariserande i kommunpolitiken. I dag betalar hockeyklubben ungefär 1,8 miljoner årligen för hyra av ishallen. Timråpartiets Robert Thunfors tyckte att åtta, nio miljoner kronor vore rimligt medan Stefan Dahlin, förstanamnet på Socialdemokraternas lista och favorittippad till att bli kommunalråd efter Ewa Lindstrand, inte vill höja hyran överhuvudtaget.

Dahlins argument löd att det är bättre att få 1,8 miljoner kronor än inget alls och att en höjning skulle riskera klubbens ekonomi. Kanske är det så, men föreställ er att vi för över det resonemanget till ett företag som går knackigt. Tror ni Skatteverket efterskänker delar av skatteskulden med motiveringen att “det är bättre att få in lite skattepengar än inga alls”?

När Timrå IK nu har avancerat till toppen av seriesystemet och därmed får större intäkter så är det rimligt att hyran successivt höjs, i första hand mot de nivåer som slogs fast när kommunen köpte arenan för 45 miljoner kronor (det vill säga runt fem miljoner).

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna var överens om att Y:et måste renoveras. Marcus Molinder, gruppledare för SD i Timrå, vill i stället att Y:et ska avyttras. Jag bryr mig personligen inte så mycket om vem som äger Y:et, men det är inte rimligt att ett kulturellt landmärke signerat länets kanske främsta konstnär står och förfaller. Glädjande nog har också Vänsterpartiet ändrat sig och tycks nu tycka att Y:et är värt att bevara: I valrörelsen 1998 lät det annorlunda, då gick partiet till val på parollen "Krossa Y:et".

Politik handlar om att prioritera bland många förslag som är lovvärda. Inte om att lova mest.

Generellt led debatten av för lite konkretion. Det är lätt att lova att arbeta för mindre barngrupper eller för att bekämpa den psykiska ohälsan bland kommunens ungdomar. Men det är först när det läggs konkreta politiska förslag – och i de fall det behövs: resurser – bakom orden som det går att bedöma politiken. Lova runt kan alla politiker göra. Men politik handlar om att prioritera – om att välja och välja bort – bland många förslag som är lovvärda. Inte om att lova mest.