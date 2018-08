Sofia Mirjamsdotter: Vem tar vem i Sundsvall efter den 9 september?

Årets valrörelse har kommit att handla mer om det politiska spelet än om sakfrågor, åtminstone på riksplanet. Då det inte görs några lokala opinionsmätningar är det desto svårare att spekulera i hur det kommer att se ut i kommuner och landsting. Men frågan om vem som kan tänka sig att styra med vem är inte helt ointressant. Om Sverigedemokraterna ges inflytande i Sundsvalls kommun och i region Västernorrland skulle det kunna orsaka kaos, alternativt blockera beslut så att vi får en mandatperiod av stiltje. Ingetdera är önskvärt.

Så vad kan vi vänta oss för styre i kommunen efter den 9 september?

Gissningsvis kommer det inte att bli samma kaotiska situation som väntas i riksdagen. Idag har S+V egen majoritet, och därutöver samarbetar man med Centerpartiet, som en garant för att kunna behålla makten även om valresultatet för de röda skulle bli sämre i årets val. Att S går dåligt på riksplanet behöver inte heller betyda att de tappar lika mycket lokalt. V har medvind för tillfället, så ett eventuellt tapp för S lokalt skulle kunna kompenseras av att V ökar.

Även C har medvind på riksplanet, det är dock tveksamt om detta kommer att spilla över även i kommunvalet. Många lokala C-väljare är besvikna på det nuvarande samarbetet och lägger nog hellre sina röster på något av de övriga allianspartierna i år. Å andra sidan har C fått igenom minst lika mycket av sin egen politik den innevarande mandatperioden som under den förra, varför det är näst intill omöjligt att spekulera i hur det kommer att gå den 9 september.

Jörgen Berglund (M) har gjort klart att han gärna bildar Alliansstyre i Sundsvall. Detta lär inte bli möjligt utan stöd av SD, något som inte tycks störa Berglund, även om han hävdar att han inte tänker samarbeta, endast klara sig på passivt stöd. Han tycks helt bortse från SD:s historia av opålitlighet.

Även om SD släpper fram Alliansen efter valet behöver det inte betyda att man framgent kommer att rösta på deras förslag i fullmäktige, något som kan skapa situationer liknande de under förra mandatperioden, då Alliansen och MP tvingades styra kommunen med en S-budget. Dessutom är det föga troligt att SD vill stötta ett Alliansstyre under en hel mandatperiod utan att få något tillbaka.

Kulturpolitik är ett viktigt område för SD, och lokalt vill de lägga ner Scenkonstbolaget, något som vore förödande för hela regionen. Detta bör Berglund fundera över ett extra varv innan han tar SD i båten. Att styra med deras passiva stöd är nämligen bara en önskedröm, som knappast kommer att fungera väl i praktiken.

Det kommer att bli svårt för Berglund att styra utan stöd av alla allianspartier, och Hans Forsberg (C) har uttryckligen tagit avstånd från SD. Dessutom är KD:s vara eller inte vara kvar i fullmäktige efter valet högst osäkert, sett till opinionsmätningar på riksplanet, varför det inte skulle överraska om Sundsvalls kommun kommer att styras av samma koalition efter valet som idag.