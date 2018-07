Terroristen Rakhmat Akilov avtjänar sitt straff på "Kumlabunkern" – så är hans liv i fängelset

"Stor hänsynslöshet".

"Outsägligt lidande för många människor".

När Stockholms tingsrätt avkunnade domen mot Rakhmat Akilov tidigare i somras var det ett avslut på den process som påbörjades över ett år tidigare. Som påbörjades genom att Rakhmat Akilov kapade en lastbil, mördade fem människor och utsatte 119 personer för mordförsök. Ett fruktansvärt brott mot Sverige, mot samhället, mot familjer, resonerade tingsrätten.

Livstidsdomen avtjänar han just nu innanför Kumlafängelsets murar. Efter en utredning gjord av Kriminalvården beslutades att Akilov skulle placeras på fängelsets säkerhetsavdelning, "Fenixenheten".

– Det är som ett fängelse i ett fängelse, säger Mikael Jonsson, chef för säkerhetsenheten på anstalten Kumla.

Där hamnar brottslingar som klassas med extrema risknivåer vad gäller säkerhet.

– Det finns reglerat i lagstiftning. Ett kriterium ska vara att det är extremt hög risk för rymning eller fritagning. Ett annat kriterium är att det ska vara hög risk att man fortsätter begå allvarliga brott under pågående verkställighet. Är man till exempel dömd för grovt narkotikabrott och ledare för narkotikasyndikat ska man inte ha möjlighet att styra det inifrån, säger Mikael Jonsson.

Mikael Jonsson är noga med att påpeka att han inte kan uttala sig specifik om Akilov eller någon annan av Kriminalvårdens klienter utan endast generellt. Men han berättar ändå om vardagen i fängelset: Den strikta säkerheten, det svåra arbetet med att placera fångar – och om de många regler som omgärdar några av landets farligaste brottslingar.

– Rent generellt kan man säga att vi vet vad personerna är dömda för och vad riskerna är.

En noggrann utredning görs redan innan fångarna anländer till anstalten i Kumla. Risker analyseras, både för fången och för andra intagna.

– Det extrema är att man hamnar på säkerhetsavdelning, om man inte hamnar på en klass två- eller klass tre-anstalt. I nästa steg hamnar de hos mig, så sätter vi dem på rätt avdelning och rätt konstellationer.

Det arbetet kan vara mycket komplicerat.

– Man tar hänsyn till vad personerna är dömda för. Pratar man i generella ordalag så har vi ett flertal som är dömda för terroristbrott. Och naturligtvis är det så att vi tar hänsyn till sändare och mottagare när det handlar om våldsbejakande extremism. Vi placerar inte terrordömda tillsammans, säger Jonsson.

Säkerhetsavdelningen på Kumlafängelset, "Fenixenheten" är indelad i fyra flyglar. Sex stycken så kallade "klienter" i varje flygel.

– Det är sex stycken maximalt på varje avdelning. Då träffar man som intagen bara de fem andra och inga andra. Naturligtvis försöker vi placera klienter så att ingen utsätts för någon fara.

Men Akilov kommer att hållas under ännu striktare bevakning. Kriminalvården har tidigare beslutat att han ska hållas isolerad och skriver i sitt beslut:

"Anstalten finner utifrån vad som framkommit i ärendet att det skulle föreligga en fara för Akilovs egen säkerhet till liv och hälsa om han placeras i gemenskap. Det är därför nödvändigt att han hålls avskild från andra intagna."

Mikael Jonsson, som inte vill uttala sig specifikt om Akilov, beskriver generellt hur en fånge kan bli isolerad.

– Det är ytterligare ett steg, om man sitter helt avskild så är det ytterligare ett beslut. Och vi har en egen isoleringsavdelning med plats för fyra stycken, och det regleras i fängelselagen, sjätte paragrafen sjunde kapitlet. Om man utgör en fara för ordning och säkerhet eller om man själv löper risk för våld så placeras man i avskildhet. Så det är ytterligare ett beslut. Det är ingen sanktion, utan det är en säkerhetsmässig bedömning.

Alla kontakter som de intagna på säkerhetsavdelningen har med omvärlden är hårt bevakade. All post, inkommande som utgående, granskas. Telefonsamtal avlyssnas. Besök följer strikta regler.

– Man har ett begränsat antal telefonsamtal. Det är fyra samtal i veckan á 20 minuter, säger regelverket, säger Jonsson och fortsätter:

– Det finns två varianter av besök. Den första är genom en glasruta, ungefär som i amerikanska fängelsefilmer. Där sitter besökaren på ena sidan och den intagna på den andra. Alternativ två är att man får sitta i samma rum men med personal närvarande samtidigt som ingen kroppskontakt får förekomma.

Även kontakt med andra fångar är kraftigt begränsad, för att inte säga icke-existerande. De sex som sitter på samma enhet inom säkerhetsavdelningen träffar endast varandra.

– Kort och gott kan man säga att allt sker på säkerhetsavdelningen och man lämnar aldrig säkerhetsavdelningen.

Akilov kommer inte kunna röra sig utanför cellen utan att ständigt vara iakttagen. Fler kriminalvårdare finns på "Fenixenheten" än i övriga fängelset. Alla försök från Akilov att bryta mot reglerna kommer att analyseras.

Den fritid den terrordömde uzbeken har sker även den under kontrollerade former. Cellerna öppnas klockan åtta på morgonen, stängs tolv timmar senare. Under tiden cellerna är öppna kan de intagna bland annat studera, arbeta och träna.

– Alla intagna har en laglig rätt till utomhusvistelse en timma varje dag, på det vi kallar promenadgård. Det är alltid tillsammans med personal.

Akilov kommer också få möjlighet att laga egen mat.

– Man har en viss summa pengar, så man får planera sin veckomatsedel och handla, eller beställa varor. Man lagar sin egen mat vilket är en del av sysselsättningen där även städning ingår, säger Jonsson:

– Annars är det studier eller lite enklare arbeten. Men arbetena ska vara säkerhetsmässigt anpassade. Om man ska skoja till det lite så ska man inte sitta och slipa knivar, det funkar inte. Det är lite enklare monteringsarbeten.

På avdelningarna finns det även enklare träningsredskap.

– Det är löpband, roddmaskin och en motionscykel.

Och livet ser ungefär likadant ut oavsett vilken tid på året det är. Högtider och födelsedagar får de intagna själv fira, om de vill.

– Det funkar väl ungefär som det gör ute i samhället. De personer som är ute på avdelningen väljer att fira jul eller påsk. Sen är det inte alla som har den trosinriktningen heller, utan en del har exempelvis ramadan. Men det är inget som vi gör så att man har något extra, säger Jonsson.

Akilovs liv i frihet tog slut samma kväll som han greps misstänkt för terrordådet i Stockholm 7 april 2017. Han kommer i fängelset aldrig kunna ha kontakt med omvärlden utan att vara övervakad, granskad och inlåst.

Hans dåd tog det svenska folket som gisslan. Nu är han själv en ofri individ, inlåst bakom tjocka murar och utan rätten att bestämma över sin egen vardag.

På en begränsad avdelning på anstalten Kumla, ett fängelse i ett fängelse, sitter Rakhmat Akilov – den värsta terroristen i Sverige i modern tid.

Bakgrund: Terrorattacken i Stockholm 2017

► Akilov har erkänt sig skyldig till terrordådet på Drottninggatan den 7 april förra året.

► Fem personer dödades.

► 119 fall av mordförsök.

► 24 fall av framkallande av fara för annan.

► Stockholms tingsrätt dömde att Akilov har gjort sig skyldig till terroristbrott.

► Förutom livstids fängelse dömdes Akilov även till livstids utvisning och skadestånd till över 100 brottsoffer.

► Akilov kommer ursprungligen från Uzbekistan.

