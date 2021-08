Orgelprofessorn som lämnade Montreal och landade i Holm: "Vi sökte ett annat sätt att leva"

Kulturprofiler i Medelpad Del 6 av 6

Vägkanterna mot Sunnansjö, på nedersidan av Holmsjön, är fantastiska så här års. Det är också utsikten över Holmsjön genom den enorma glasväggen i Hans-Ola och Lena Weman Ericssons hus, med Holms kyrka på andra sidan som på ett vykort.

– När arkitekt Gunnar Grönlund från Luleå ritade tillbyggnaden åt oss sa han: men visst ville ni ha ett torn också? Så nu har vi ett, säger Hans-Ola Ericsson.

Till skillnad från de flesta kulturprofiler som presenterats i denna serie har han inte verkat i Sundsvallstrakten i decennier. Så sent som i december flyttade paret hit permanent från Montreal i Kanada.

Men rötterna finns på platsen. Hans-Ola Ericssons mor växte upp i ett hus ett stenkast bort, och det här huset låg då mitt emot men flyttades senare till sin nuvarande plats.

– Vi hade det här som sommarställe när jag var i koltåldern. I slutet av sina liv flyttade mina föräldrar hit. Pappa hade arbetat stenhårt men pratat om att få njuta sitt "otium con dignitate", lugnt och hedersamt privatliv efter väl förrättat livsverk. Här fick han och mamma uppleva lugnet – med god hjälp av den fantastiska hemtjänsten som ofta finns på landsbygden, säger Hans-Ola Ericsson.

Mamman hade lämnat hembygden som ung för att gå husmorsskola i Karlstad. Där träffade hon sin blivande make, och tillsammans drev de sedan restaurangverksamhet i Norrköping och Stockholm.

Hans-Ola Ericsson är född i Stockholm, och efter att modern gick bort 2010 kom han och Lena att använda huset sporadiskt. I samma veva fick han nämligen erbjudande om en professur vid McGill-universitetet i Montreal, och även Lena fick anställning som lärare i tidig musik och musikvetenskap samt hade administrativa uppgifter.

– Nordamerikanska universitet vet hur man ska använda sin arbetskraft maximalt. Vi gick upp tidigt och arbetade till sent och det var OK, men efter åtta år började vi undra om det fanns ett annat levnadssätt. Som utlandssvensk och turnerande musiker han man ju ett rätt rotlöst liv.

Men rötterna fanns ju, väntande i Sunnansjö, och efter tio år i Montreal blev det permanentflytt. Här är det i och för sig långt till den stora stadens kulturliv – bara McGill-universitetet självt anordnade 700 konserter på ett år i Montreal– men till världens konsertorglar och sina gästprofessurer måste Hans-Ola Ericsson ändå resa. Och att en av de älskade katterna börjat sitt liv i Sunnansjö och nu får chansen att avsluta det där också, var en kanske inte avgörande men ändå bidragande orsak.

För honom, liksom för alla musiker, har coronaperioden varit en stillastående tid med inställda och framflyttade konserter. Men nu börjar kalendern fyllas igen. När vi ses står en konsert i Lövstabruk i Uppland närmast på programmet. Barockorgeln där är från 1728 och Sveriges främsta i sitt slag, och orten har planer på att starta en orgelakademi om somrarna.

Mina föräldrar var jätteglada när jag blev uttagen till gosskören men jag var gråtfärdig, jag ville ju spela fotboll.

Hans-Ola Ericsson är en högt driven konsertorganist och ett normalår, utan corona, kan han ge 10-15 konserter i Tyskland och lika många i Sverige, samt göra någon eller några turnéer till Asien, Nordamerika eller andra europeiska länder. Han är medlem av Musikaliska Akademien, och han anlitas ofta som jurymedlem i internationella orgeltävlingar och som expert när det ska byggas eller renoveras orglar.

– Jag älskar att spela, men det är svårt att förena med det akademiska livet. På McGill hade jag 20 studenter som skulle ha lektioner varje vecka och som jag ibland också fick vara ställföreträdande pappa åt.

Nu nöjer han sig, vad undervisning beträffar, med projekt och med gästprofessurerna i Esbjerg, Danmark, och en kommande i Regensburg utanför München som upptar 6-8 veckor per år.

Till skillnad från de flesta organister han fostrat som lärare och professor har han aldrig tjänstgjort i en församling – och heller aldrig valt musiken aktivt. Det är mer som om den valde honom, från det att han som åttaåring blev uppfångad i Stockholms Gosskör av en nitisk körledare, som lät alla stadens pojkar i årskurs två provsjunga och plockade dem han ville ha.

– Mina föräldrar var jätteglada när jag blev uttagen men jag var gråtfärdig, jag ville ju spela fotboll. Men det blev underbart med kören. Grabbar av samma skrot och korn, och vi gjorde fantastiska utlandsturnéer.

– Sedan rullade det på. Jag började i Adolf Fredriks musikklasser, och alla i kören skulle även spela ett instrument i kommunala musikskolan, detta fantastiska fenomen som hela det svenska musikundret kommer från – och som man nu håller på och monterar ner.

Körledaren rekommenderade orgel, och så blev det. Ett erbjudande att börja i pianoklassen på Kungliga Musikhögskolan fick han redan som 14-åring men avböjde; han ville göra klart skolan först och gick som privatist i stället. Sedan blev det både organist- och tonsättarutbildningar, som han saxade mellan Musikhögskolan i Stockholm och tyska Freiburg im Bresgau.

Inte minst kom han att studera för en av de stora orgeltonsättarna i musikhistorien - Olivier Messiaen.

– Jag hade fått i uppdrag av BIS att spela in all Messiaens orgelmusik på sju CD-skivor och fick förmånen att studera hos honom de sista åren av hans liv. Det var fantastiskt.

Efter studierna tjänstgjorde han vid musikhögskolor och kom att söka ett utlyst lektorat i Piteå, där det skulle startas en kyrkomusikerutbildning. Där blev han kvar i 20 år och var med och byggde upp den berömda orgeln i Piteås konserthus Acusticum.

Men innan dess hade han och vetenskapliga kolleger hand om den unika orgeln i Övertorneå, byggd 1608 under den svenska stormaktstiden. Den hade flyttats från Tyska Kyrkan i Stockholm och ena halvan hade hamnat i Övertorneå.

– Först byggdes en replik i Norrfjärdens kyrka, och sedan hade vi tillräckligt på fötterna för att restaurera orginalorgeln i Övertorneå. Det tog tio år. Så ville Tyska Kyrkan ha en egen replik. Och därefter kom det stora orgelprojektet i Acusticum, säger Hans-Ola Ericsson.

Han är fostrad i den rika klassiska kyrkomusiken, en av den västerländska musikens djupa rötter ner i historien. Det är en högt driven konstart och många gånger komplex men givande, precis som det kristna budskapet inte alltid heller är enkelt. Som komponist har han skrivit bland annat kyrkoopera och kammarmusik med elektroniska inslag. Men numera skriver han när han får en beställning.

– Den kreativiteten har gått över till måleriet. Jag har alltid hållit på med det, men nu under corona sa Lena åt mig att ta tag i det ordentligt.

Så blev det, och salen med glasfönstret pryds av hans stora, färgexpressiva bilder. Nedanför huset har han låtit bygga en liten ateljé.

– Jag är en glad amatör, men passionerad. Ateljén är min grotta; här sitter jag ibland i veckor utan att öva alls på orgeln. Målandet är en inre meditation där jag kan flyga bort i tankarna.

GA-kyrkans oturliga orgelrestaurering har han inte varit särskilt inkopplad i, men tycker att det är beklagligt. Däremot blir han sakta men säkert alltmer förankrad i bygden och har hittat ett knoppande orgelprojekt ännu närmare hemma.

– Lidens kyrkas gamla 1800-talsorgel låg på en vind i nya kyrkan och var hotad. Jag såg till att den dokumenterades, och nu ligger den i en lada vid Holms kyrka. Kanske kan det bli aktuellt att restaurera den där, säger Hans-Ola Ericsson.

Fakta: Hans-Ola Ericsson

Yrke: Konsertorganist, orgelexpert, orgelprofessor, tonsättare

Bor: Sunnansjö, Liden

Familj: Frun Lena, flöjtist och barockmusiker, tre barn I ett tidigare äktenskap, två barnbarn, en hund och fyra katter

Läser: Just nu en nyutgåva av Jorge Luis Borges samlade verk och patrik Svenssons Ålevangeliet. Köpte också nyss Lars Noréns dagböcker.

Äter: Vi lagar mycket mat, använder alltmer grönt och följer passionerat programmet Australian Master Chef, där jag har fått fördjupa mina pedagogiska tankar om riktat beröm och hur man bygger självförtroende hos människor.

Dricker: Älskar vin, samlar och lagrar det. Hade 7oo flaskor med till Montreal och kallades "the guy with the organ and the wine collection". Vardagen ska vara en fest!

Gör när jag inte arbetar: Målar, läser, lagar mat, promenerar i skogen

Yrke jag kunde haft om jag inte haft mitt nuvarande: Bildkonstnär. Kanske lägger jag en dag av med musiken och bara målar.

Tre kulturtips i coronatider: 1) Tillbringa kvalitetstid med en riktigt utmanande bok och låt det få ta tid. 2) Gå på ett virtuellt besök på exempelvis Louvren eller MOMA (Museum of Modern Art) eller British Museum. 3) Lyssna på ljuden i en skog som du känner väl. Slut ögonen och ta in alla fantastiska klanger.

.