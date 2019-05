Bror-Arne och Mona Lundqvist gifte sig på trettondagsafton 1957: " Mona är lika vacker nu som då"

Första gången de såg varandra var vid en julfest på Betelkyrkan i Billa.

– När vi kom in i lokalen knuffade jag till min kompis och sa, "kolla in tjejen som sitter vid pianot", säger Bror-Arne.

– När vi sa hejdå och Bror-Arne skulle kliva in i bussen sa han, "jag hör av mig". Men det gick ända till annandag påsk innan han hörde av sig, säger Mona och skrattar.