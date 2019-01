Ny kärleksglöd i livet blev Nyglöd efter bröllopet: "Allt tack vare Facebook"

I slutet av juli förra året, efter besök på Härnösands stadsfest och ett kalas i Sundsvall lade Malin Bengtsson ut ett citat på Facebook i gruppen Tänkvärda citat.

"I just need someone who won´t give up on me no matter what"

Det kom många kommentarer, bland annat från Matz Karlsson i Avesta.

Just till Matz svarade Malin och så var snacket igång. Hela söndagen fortsatte de att chatta, helt plötsligt kom en mer personlig fråga om vad Malin gjort i helgen.

– Jag svarade att "nu har vi kommit långt ifrån ämnet" i hopp om att han skulle förstå att vi kunde fortsätta på pm istället, men det hajade han inte.

Malin satte sig i bilen för att återvända till Örnsköldsvik och tänkte att den där Matz, han får vänta. Senare på kvällen återupptog de chattandet, om allt mellan himmel och jord.

– Till sist var jag tvungen att säga att jag måste avsluta för att jag skulle upp och jobba 4.30. Malin kontrade med att själv skulle hon ha sovmorgon för hon hade inga barn hemma, säger Matz.

Morgonen därpå hann Matz knappt vakna innan han fick ett "godmorgon" från Malin.

Det visade sig att Malin blivit väckt mitt i natten för att hennes morfar låg på sitt yttersta och hon berättade för Matz att han troligtvis skulle lämna dem under dagen.

Hela den dagen skickade Matz meddelanden till Malin. Det var korta meningar med uppmaningar att ta hand om sig själv. "Kom ihåg att äta", "glöm inte att dricka vatten", "har du varit på toaletten", "spela musik för din morfar, sånt som han tycker om" med mera.

– Det var onekligen trevligt att ha någon som tänkte på en och som sa åt en att göra sånt man själv inte tänker på i en sån situation. Han gav mig också sitt telefonnummer ifall jag behövde prata, säger Malin.

Matz hade själv svåra erfarenheter bakom sig och förstod vad Malin gick igenom.

Strax efter tre somnade Malins morfar in. Hon skickade ett meddelande till Matz men sade också att hon inte orkade prata.

– På tisdag kväll ringde jag upp honom för att tacka för stödet, när vi fortsatte prata fick jag höra att han var änkeman, så han hade erfarenhet av jobbiga saker.

Malin och Matz fortsatte att chatta under veckan och på lördagen körde Matz, via en konsert på Dalhalla, upp till Örnsköldsvik och Malin. För att dricka kaffe. Enkel väg 45 mil.

– För att göra en lång historia kort, så åkte han aldrig hem igen, säger Malin enkelt.

Njaaa, riktigt så enkelt var det väl inte, men Matz blev kvar hela helgen och åkte bara tillbaka för att jobba. Sedan blev det några vändor fram och tillbaka innan han bestämde sig för att flytta till Örnsköldsvik.

Några veckor efter att de träffats skulle Malin åka till västkusten för en begravning. Matz ställde upp och var med Malins barn under tiden och äldsta dottern Matilda kom hem för att hjälpa till med sin systers diabetes.

– Det är inte helt lätt med de yngre barnen, Nova har diabetes och Adam har reumatism, och Matz var inte så van då, säger Malin.

Jag tänkte att nu vill han inte vara kvar längre. Han står där i hallen med väskan packad, redo att åka hem till Avesta.

När Malin rest iväg blev Matilda jättesjuk och helt däckad i 40 graders feber. Malin var den som istället fick guida Matz per telefon hur han skulle kolla Novas sockernivåer.

Mitt i natten ringde Malin och väckte Matz för att han skulle läsa av Novas blodsockermätare igen – och då slutar mätaren fungera.

– Jag försökte guida honom hur han skulle gå till väga för att sticka Nova istället, något han aldrig gjort tidigare. Till slut hörde jag i bakgrunden hur Nova säger "ge mig den där, jag gör det själv"

Ett riktigt elddop. Allt som kunde gå på tok gjorde det, ingenting fungerade. Men helgen gick och Malin hem igen.

– Jag tänkte att nu vill han inte vara kvar längre. Han står där i hallen med väskan packad, redo att åka hem till Avesta. Istället gick han ned på knä och friade när jag kom hem, bara en månad efter att vi träffats, säger Malin

– Jag tyckte det var lika bra, vi hade redan hade bestämt att flytta ihop. Då borde vi gifta oss också, säger Matz

Både Malin och Matz är kristna och tycker att ska man som vuxen leva ihop är det viktigt att vara gifta. De ville också göra det på det traditionella sättet, gifta sig inom ett år efter förlovningen.

– Det gjorde vi också, nästan. Det gick 13 månader, säger Matz.

Så började planerandet. Ganska snart kom de till detaljen med namn. Ingen av dem ville behålla sina respektive namn och ville hitta något som inte var så vanligt.

– Först hade vi tankar på att ta Kungsman, ett namn som finns i min släkt. Tyvärr låg det en generation för långt tillbaka i tiden så det gick inte, säger Malin

När inte Kungsman gick att använda ville de hitta ett alldeles eget namn istället. De kände att när de nu startat om från misslyckanden, trasigheter och tråkigheter ville de skapa något som ingen annan haft.

Funderingarna gick i vågor, de använd sig av efternamnsgeneratorn på nätet, sin egen fantasi och tittade på förslag på efternamn på Skatteverkets hemsida. Ingenting föll dem i smaken.

På vårkanten i samband med en längre bilresa kom Malin plötsligt på namnet.

– Det bara dök upp i huvudet, Nyglöd, och det lät ju dessutom som ett riktigt namn tyckte jag.

I maj skickade de in ansökan och fick det godkänt till strax efter vigseln. Nu heter hela familjen Nyglöd.

Med det nya namnet har de skapat en gemensam plattform att starta från, en gemenskap utifrån lika värderingar och liknande erfarenheter.

– Vi har båda gått igenom svåra saker, och båda förstår vi att livet kan vända på ett ögonblick. Det kan vara bra på morgonen och några timmar senare faller hela vardagen, säger Matz.

– Vi tar inte ta varandra för givna, för man vet inte vad som händer i morgon, tillägger Malin.

– Jag pussar alltid dig, Malin när jag går på jobbet, och du svarar alltid "kör försiktigt" och då spelar det ingen roll att vi kanske varit griniga på varandra kvällen innan, avslutar Matz.