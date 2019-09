Oscar Jansson om Wilsons oväntade attack: "Fattar inte vad han gör"

De få gånger som det hettade till på Behrn arena var huvudpersonerna de samma varje gång.

GIF Sundsvalls entusiastiska anfallare Peter Wilson mot ÖSK:s målvakt Oscar Jansson.

I den första halvleken räddade Oscar Jansson Wilsons skott till hörna – vilket var den halvlekens bästa målchans. Men hett blev det först i den andra halvleken. Först när Peter Wilson kom farande i en mäktigt löpning på en långboll. Men bollen hann in i ÖSK:s straffområde där Oscar Jansson fångade den i skopan. Wilson höll inte igen sin löpning och kolliderade våldsamt med målvakten som for bakåt och blev liggande.

Smällen tog i nacken och jag är stel nu.

Michael Almebäck attackerade Wilson innan domaren lugnade situationen genom att ge GIF-anfallaren en varning.

– Jag förstår inte vad han gör. Jag har bollen och han kommer ett par sekunder för sent. Han sa att det inte var meningen men det var inte snyggt gjort. Smällen tog i nacken och jag är stel nu. Hoppas att det inte blir något värre bara, säger Oscar Jansson.

Wilson förklarade sig efteråt:

– Jag trodde att jag skulle hinna, men märkte i sista sekund att jag inte kom fram så jag flyttade på mig och han hoppade in i mig. Det var mer så. Andra gick jag inte ens in i situationen, men han hoppade in i mig ändå.

Beskrivningen att ÖSK-målvakten "hoppade in i honom" var han förmodligen ensam om på Behrn arena.

Han gör det två gånger. En gång kan jag ta men andra gången då kommer jag att ge tillbaka

Jansson och Wilson hade ett par andra situationer där det märktes att de inte var bästa vänner.

Några minuter efter den första situationen rusade Peter Wilson återigen mot ÖSK-målvakten som också den gången hann före och tog hand om bollen. Jansson tog då ett steg mot Wilson och markerade mot den framrusande anfallaren.

– När han kommer en gång till tänker jag att om han springer in i mig igen så kommer jag tackla tillbaka. Jag står stilla och trycker till honom i bröstet. Han gör det två gånger. En gång kan jag ta men andra gången då kommer jag att ge tillbaka, säger Jansson.

Janssons allra bästa ingripande kom annars när Omar Eddahri kom fri inne i straffområdet.

Jansson läste dragningen och snodde åt sig bollen.

– Jag ser att han kommer att få passningen, tjuvar lite på honom och går på honom. Jag vet att om jag bara kommer tillräckligt nära så måste han försöka gå runt mig. Då får jag en hand på bollen. Det var en bra räddning.

– De får några omställningar i andra och vi är lite i obalans och skickar kanske fram lite för mycket folk och då får de kontra på oss. Skönt att få göra några räddningar och skönt att få hålla nollan, säger Oscar Jansson somklarade av den bedriften för tredje gången den här säsongen.

Vad tycker du om matchen i sin helhet?

– Vi är okej i första halvlek, vi kommer till några lägen men i den andra fick vi inte ut så mycket som vi hade önskat. Sundsvall vet att de måste ha in alla de poäng som de kan. Det är klart att de då inte bara flyger fram med folk och ställer till det för sig själva.

Det blev ganska avvaktande från båda sidor?

– Vi visste inte hur de skulle spela. Det blev lite som en boxningsmatch där vi tittar på vad de gör för drag för att sedan försöka att straffa dem därifrån.

Vad tycker du om GIF Sundsvalls första match under Tony Gustavsson?

– Sundsvall är stukade. De ligger därnere i tabellen och det är inte lätt. Det är ångestmatch varenda gång. Det är ingen sits man vill vara i. De har bra spelare så det kan klara av det men det syns att de är stukade.