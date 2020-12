Östersunds FK har sorg – styrelseledamot omkom i trafikolyckan utanför Ånge

Robert Sundqvist klev in i Östersunds FK:s styrelse under våren i samband med årsmötet. Han har varit ledande i den nya satsningen på klubbens ungdomsakademi.

Under fredagen presenterades den nya satsningen på en pressträff där han fanns med.

Han omkom i bilolyckan utanför Ånge senare under fredagen. Anhöriga underrättades under gårdagskvällen och klubben bekräftade det som hänt under lördagsmorgonen.

– Det är en chock. Tankarna går direkt till familjen, säger en märkbart tagen Michael Schahine, vd i ÖFK.

Med tårarna i halsen, lyfter Michael Schahine fram människan Robert Sundqvist. Och hur mycket han kommer att saknas.

– Jag kan inte beskriva vilket tomrum han lämnar. Han har varit outtröttlig i sin målmedvetenhet.

ÖFK:s vd och Robert Sundqvist har jobbat nära varandra de senaste månaderna. Michael Schahine vill verkligen lyfta det fina jobbet som han gjort kring den nya akademin.

– Allt som händer och som har hänt med akademin, det är Roberts förtjänst. Han har varit motorn och hjärnan bakom det.

Robert Sundqvist blev endast 52 år gammal.

I samma olycka fanns även ÖFK:s nye akademichef Stefan Lundin med. Han vårdas nu med allvarliga skador på akademiska sjukhuset i Uppsala. ÖFK har varit i kontakt med hans familj, både under fredagskvällen och under lördagen.

Han tillträdde jobbet första december.

Klubben ska försiktigt försöka ta sig igenom denna tuffa period.

– Vi ska träffas i eftermiddag och prata ihop oss om vad vi ska göra nu. Vi är fortfarande i chocktillstånd och det har det varit under hela natten, menar Michael Schahine.

ÖFK har sorg, därför kommer spelarna under söndagens match mot Malmö FF bära svarta sorgband.