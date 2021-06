Otäck skada i division 5-matchen – Stefan fick dubbelt benbrott: "Man hörde hur det knakade"

Lokalfotbollen har dragit i gång över hela landskapet och i division 5 var det premiärfest i Västra mellan Torpshammar och Fränsta.

Torpshammar, som åkte ur herrfyran förra året, inledde starkt och nämnde Lindman stod för 1–0-målet. Därefter hann såväl 2–0 som 3–0 ramla in innan den allvarliga skadan kom till.

Matchuret hade tickat upp till 60:e minuten då Stefan Lindman klev in i en duell med en spelare i Fränsta.

– Det jag kommer ihåg är att deras spelare hoppar in i duellen med en jäkla kraft och dels kommer in lite neråt snedlutad in med pendeln och skjuter i väg bollen. Det är kanske ingen ful grej men just att det är sådan kraft och fart in i situationen ... när han sparkat undan bollen träffar han Lindmans ben som har tyngden helt nere i gräset då, säger Torpshammars tränare Patrik Högdahl.

Därefter hördes ett knak och Lindmans konstaterande att det gått av.

– Och då såg man det här otroligt obehagliga när strumpan åkte 90 grader åt fel håll.

Flera personer ringde ambulans samtidigt som man i den höga värmen, kring 27 grader, fick ut ett parasoll till den skadade spelaren för att han inte skulle ligga helt oskyddad.

Enligt Högdahl tog det upp emot en timme innan ambulansen kom på plats.

– Han skrek ingenting under tiden. Visst, man hörde att han låg och andades högt och tyckte att det gjorde ont men inte ett skrik varken under smällen eller efteråt, det är helt sanslöst, säger Högdahl.

Så småningom kom sjukvården.

– De gav honom morfin och grejer som egentligen skulle göra att han tuppade av, men han gjorde inte det. Så benet fick justeras medan han fortfarande var vaken, säger Högdahl.

Det var ingen höjdare att spela klart matchen kan jag säga

Patrik Högdahl, tränare Torpshammars IF

Bredvid Lindman satt hela tiden den motståndare som skadat honom.

– Han mådde dåligt över det hela, det syntes, säger Högdahl.

Efter ett långt uppehåll spelades matchen klart, där Torpshammar drog det längsta strået och vann med 3–1.

– Det var inte kul alls, han är en av mina absolut bästa vänner också. Det var ingen höjdare att spela klart matchen kan jag säga. Men det var bara en halvtimme kvar och vi var i ledningen, annars hade vi fått spela om den helt och hållet, säger Högdahl.

Under måndagen opererades Lindman på Sundsvalls sjukhus. Det visade sig att såväl vadbenet som skenbenet gått av.

Mitt i bedrövelsen fanns ändå humorn kvar.

– Han har nyss blivit färdigutbildad sjukgymnast och när jag pratade med honom sa jag att han får inleda sin karriär med att rehabilitera sig själv, vilket vi skrattade åt, säger Högdahl.

Fotnot: Stefan Lindman vill för tillfället inte uttala sig om händelsen och fokuserar på sin rehab.