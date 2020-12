Ovanlig runda i Härnösand – vintergolf på schemat under annandagen: "Skulle man kunna göra det jämt vore det perfekt"

Julmaten är nere och julklapparna är öppnade. Vad väntar då? Ja, kanske en liten tupplur i soffan och lätt ånger över den där extra skivan julskinka som slank ner under middagen.

Men för Thomas Mohlin, Göran Hallberg, Staffan Barrefalk väntade något helt annat.

Golf.

För ännu har snön inte lagt sig på golfbanan på Vägnön och under annandagen hade ett gäng tagit chansen att spela sig en, lite annorlunda, golfrunda än vanligt. Borta var fågelkvittret, den värmande solen och det gröna gräset. Istället var det en golfbana i vinterlik skrud som bjöd in till spel under lördagen.

– Det roliga är att det går att spela och ta det för vad det är och avdramatisera det lite. Det går ju att tävla ändå och spela matchspel och sådär om man vill, säger Thomas Mohlin under lördagens runda.

Att motionera på golfbanan istället på asfaltsvägarna hemma är skönare enligt trion.

– Här är det lätt att hålla avstånden också. Det är jätteroligt, säger Göran Hallberg.

– Vi åker egna bilar ut och träffas på avstånd och det är inte några problem alls, fyller Thomas Mohlin i.

Vad är det för skillnader jämfört med att spela på sommaren?

– Man tar det lite mer avslappnat och det är ganska skönt. Ena dagen är det stenhårt och studsar femtio meter och andra dagen är det så blött att bollen försvinner i backen, säger Mohlin och skrattar.

Just studsarna var det gott om under lördagens runda. Kvicksilvret visade på drygt fyra minusgrader på golfbanan vid 12-tiden något som gjort marken på banan hård.

– Man får lite gratis. jag som slår lite kortare får en del gratis med studsen. Sedan är alla hål kortare och det är inte några greener, säger Hallberg.

Vad bör man tänka på när man spelar på vintern?

– Det är bra att ha med en syl, eller annan pryl, så man får ner peggen. Sedan är det bra med färgade bollar och vara ganska varmt klädd, men ändå lätt. Sedan att ha skor med dubb är jättebra. Annars går det att spela som vanligt, säger Mohlin.

De flesta golfbanor är numera stängda för vintern – men Härnösand är ett av få undantag.

– Hela den här perioden är det ju oftast inte någon verksamhet här. Alla greener låter vi vara nu då vi är rädd om dem. Sedan om det är blött sätter man ner en pegg där man normalt sett slår från gräset för att spara på banan så mycket som möjligt. Så det blir ett litet annat spel än vanligt, säger Staffan Barrefalk.

Hur är det att spela under vintern?

– Det är roligt. Skulle man kunna göra det jämt vore det perfekt, avslutar Thomas Mohlin.