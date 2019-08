Ovanligt många fall av Yersiniainfektion i länet – italiensk spenat kan ligga bakom: "Mycket som talar för det"

Under fjolåret registrerades tre fall av Yersinia i länet att jämföra med de nio fall som hittills inträffat under 2019. Ökningen beror till stora delar på två smittor som spred sig nationellt under vårvintern och våren, hävdar Hans Boman, smittskyddsläkare på länets smittskyddsenhet.

– Av totalt nio fall kom fyra från de här två utbrotten, så att siffran ligger så högt i år kan mestadels förklaras med det, säger han.

Sjukdomen förekommer hos många djurarter och brukar vanligtvis överföras till människor via livsmedel som inte sköljts eller hettats upp ordentligt. Buksmärtor och diarré är vanliga symptom men besvären brukar gå över av sig självt.

Folkhälsomyndigheten har, med stor sannolikhet, lyckats härleda den ena smittans källa medan den andra smittans ursprung fortfarande är höljd i dunkel.

– Fläskkött är vanligtvis väldigt kopplat till Yersinia men när det gäller första utbrottet kom man fram till att det var bladspenat från Italien som var den sannolika smittkällan. Det gick väl aldrig riktigt att leda i bevis men det var mycket som talade för det, säger Hans Boman.

Sedan 2014 är den högsta noteringen från 2015, då 13 fall av Yersinia rapporterades i länet. Mellan sju och åtta fall per år brukar vara det normala utfallet, berättar Hans Boman.

För att skydda sig mot Yersinia rekommenderar han att privatpersoner håller en god livsmedelshygien och är noggranna med att hetta upp maten.

Det här är Yersinia:

► Yersinia är en grupp bakterier där flera arter kan orsaka sjukdom hos människa. De som orsakar magsjuka har förmågan att växa i kylskåpstemperatur. Bakterien kan därför bli ett problem i till exempel fläskkött och fläskprodukter som förvaras länge i kyla.

► Symtom på en infektion orsakad av Yersinia enterocolitica skiljer sig ganska mycket beroende på åldern hos den infekterade personen. Små barn blir illamående samt får magont, feber, diarré och kräkningar. Äldre barn och unga vuxna får också diarréer, kräkningar men magsmärtorna sitter i bukens nedre högra del, vilket kan misstas för blindtarmsinflammation.

► Vuxna och äldre personer får ospecifika magsmärtor men också halsont, feber och huvudvärk. I en del fall följer komplikationer som exempelvis ledbesvär.

Källa: Livsmedelsverket