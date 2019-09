Över 700 Timråelever får nya chanser att testa olika idrotter: "Det här är viktigt för vi rör oss allt mindre"

Friskare ungdom är ett arrangemang som genomförs med bidrag från Timrå kommun och Riksidrottsförbundet Västernorrland. I år är det 18:e året som satsningen Friskare ungdom genomförs och det finns mängder av olika idrotter eller kurser att välja på.

– Eleverna får själva välja vad de tycker verkar intressant och det här är viktigt för vi rör oss allt mindre, säger Pia Thoresson, idrottslärare på Arenaskolan som ansvarar och genomför arrangemanget tillsammans med Håkan Nygren, idrottslärare på Ala skola.

Friskare ungdom startar redan när eleverna börjar i årskurs sju. Då kommer olika föreningar på besök till skolorna och presenterar vilka möjligheter det finns inom deras sektor. Det ger eleverna möjlighet att göra sitt egna val under åren genom högstadiet och det finns mycket att välja mellan.

– I år är ridning, kanot och bowling några av de populäraste valen, säger Pia Thoresson.

Många av aktiviteterna sker i arenaområdet där bland annat fotboll, innebandy, dans och gymnastik finns tillgängliga. Andra sporter bussas eleverna ut till. Där finns golf, simning, skateboard och kanot med. En som provar på kanot är Nova Dahlin från klass 8 på Arenaskolan.

– Jag valde det för att hitta på något nytt som jag inte gjort förut, säger Nova innan hon lite avvaktande kliver ner i kanoten för första gången.

Pia Thoresson menar att den här satsningen ger alla elever möjlighet att delta i något som de tycker verkar intressant. Många gånger kan det också vara enda chansen för eleven att delta i just den specifika sporten.

– Ta till exempel ridning. Där har inte alla möjlighet att vara med men här finns chansen att delta utan att behöva köpa all dyr utrustning, förklarar Pia Thoresson.

Huvudtanken med satsningen på Friskare ungdom är att eleverna ska få komma ut och röra på sig på olika sätt. Men trots det går inte allting ut på sport utan det är några som väljer rent teoretiska ämnen under perioden. Ett sådant ämne som blivit väldigt populärt är det nu högaktuella ämnet jakt och under höstterminen finns det möjlighet att läsa in en examen.

– Det är över 30 elever som ska ta jägarexamen den här gången så det har verkligen blivit jättepopulärt, säger Pia Thoresson som under onsdagen smällde av startskottet för den 18:e upplagan av Friskare ungdom i Timrå.