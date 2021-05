Över ett år sedan ung man försvann i Sundsvall – polisen utesluter inte nya sökinsatser

I början av maj förra året anmäldes den unga mannen försvunnen efter att senast ha setts i Sidsjö-området i Sundsvall. Inledningsvis misstänkte polisen att brott hade begåtts, men de hittade inget som styrkte den teorin och därför har ärendet därefter hanterats som ett försvinnande.

Enligt Maria Högbom har stora resurser lagts på försvinnandet – och polisen har hållit många förhör.

– Det har varit väldigt prioriterat så klart, så är det när det blir en försvunnen person, säger Maria Högbom, förundersökningsledare vid polisen i Sundsvall.

Nu har det gått ett år sedan den unga mannen försvann och polisen har därför beslutat att göra ett omtag i utredningen.

– Vi kommer att se över hela det här ärendet nu igen och se om vi ska söka av några speciella platser och sådär. Det är för att det är lättare nu när det inte är vinter och snö i skogen helt enkelt, säger Maria Högbom.

Hon berättar att hon har haft kontakt med Missing people. Hennes uppfattning är att polisen har ett bra samarbete med dem och hon hoppas att de kan göra något gemensamt för att komma vidare med fallet.

– Det är inte så att vi på polisen inte har gjort något under året, men nu kommer vi att göra ett omtag för att se över helheten. Vi har följt upp de tips och annat som har kommit under året – och det kommer fortfarande in tips. Men det är ingenting som hittills har lett till att han har hittats, säger Maria Högbom.

Är det något sökområde som är mer intressant än något annat?

– Området där han försvann. Vi utgår med söket från den position som man vet att den försvunne personen sist hade. Vi kommer se över vilka områden som har sökts av – och om vi ska genomföra en ny sökinsats blir det förmodligen i samma områden, säger Maria Högbom.

Samtidigt utesluter hon inte att det även kan bli aktuellt att söka i andra områden.

Hur länge kommer ni att fortsätta med utredningen?

– Vi kommer att hålla på så länge som vi har något att gå på och söka efter eller följa upp, säger Maria Högbom.

Förhoppningen är att polisen ska hinna se över hela ärendet innan sommaren.