Övertid vanligare bland män – och många chefer jobbar gratis

Övertidsarbete utan ersättning var även vanligare bland anställda med eftergymnasial utbildning än hos anställda med kortare utbildning. Inom chefsyrken var det vanligt med övertid, framför allt utan ersättning.

I genomsnitt arbetade fler än 700 000 personer övertid varje år under åren 2005 till 2019. Det var en större andel män än kvinnor som arbetade över, och de män som arbetade övertid utförde också fler övertidstimmar per person än vad kvinnorna gjorde. Under perioden ses en minskande trend av övertidstimmar bland män, bland kvinnor var trenden mer stabil. Över 15 procent av de anställda arbetade övertid med ersättning under perioden och ungefär fem procent arbetade utan ersättning.

Övertidsarbete var mindre vanligt bland anställda med förgymnasial utbildning under 2019. Bland dem arbetade 16,2 procent övertid, jämfört med drygt 20 procent bland gymnasieutbildade och anställda med eftergymnasial utbildning. Övertid utan ersättning var vanligare bland eftergymnasialt utbildade, 7,0 procent, än bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning, 2,3 respektive 3,4 procent.

I transportbranschen arbetade 25,4 procent av alla anställda övertid under 2019. 22,2 procent gjorde det med ersättning och 3,7 procent utan kompensation. Motsvarande andel inom offentlig förvaltning var 15,7 procent – 12,2 procent med ersättning och 3,2 procent utan. Inom vård och omsorg arbetade endast 3,0 procent övertid utan ersättning. Störst skillnad mellan könen fanns inom transport, där var andelen män med övertidsarbete 7,9 procentenheter högre än andelen kvinnor.

Inom chefsyrken var det vanligt med övertid. 33,2 procent arbetade övertid under 2019 – 14,9 procent med ersättning och 18,9 procent utan ersättning.