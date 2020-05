Övervakningen som ska göra GIF bättre för varje dag som går: "En jättehjälp för oss"

Fyra kameror rullar. Två på långsidan och en bakom varje mål. Och så fort något händer kan Tommy Naurin tagga situationen som sedan kan analyseras.

För utvecklingen av både målvakterna och försvarsspelet.

– Jag var och besökte målvaktstränaren Mats Elfvendahl i Norrköping och fick lite insyn i hur han arbetar, i hans vardag och hur tekniken fungerar. Han har det kopplat till sin klubb IFK och till landslaget. Det är ett väldigt bra system, du kan se från många vinklar, det är hög kvalitet och man kan se allt.

Se ett exempel på hur tekniken används i klippet nedan

Kamerorna rullar under GIF Sundsvalls träningar och med ett enkelt handgrepp kan Naurin markera situationer han vill granska och diskutera efteråt.

– Jag har kopplat till en klocka så att jag kan pausa och spela in händelser som sker och det förkortar framför allt tiden när vi ska analysera träningarna, säger Naurin efter ett av veckans pass.

Då var det en kort stund av spel elva mot elva och så matchlikt det nu kan bli på en vardag i coronatider.

– Jag kan gå in och kolla efter spelet. Filip Widén gjorde en väldigt bra utrusning, vi har diskuterat om djupledsspelet och positioneringen och nu kan jag gå in på kontoret och kolla på just den situationen igen. Lloyd Saxton gjorde en bra fotparad och vi kan se om hans position var bra från början. Det här är bra för hela försvarsspelet.

Skönt att få den visuella hjälpen.

Den moderna tekniken hjälper och förenklar vardagen. Så att det som är bra kan bli bättre.

– Det är väldigt skönt att få den visuella hjälpen om vi diskuterar en händelse eller ett koncept vi vill arbeta med. Vi kan gå tillbaka och se om vi gjorde rätt saker utifrån vad vi kom överens om. Jag är jättenöjd med hjälpen.

Situationerna samlas, sorteras och sprids.

– Jag kan jobba direkt via telefonen och skicka klippet vidare till våra målvakter i den grupp vi har, säger Naurin.

Och emellanåt får försvarsspelare vara med i snacket.

– Det har hänt. Vissa gör lite bra aktioner för oss keeprar och då får de vara med. Men mycket av vårt spel bygger på var vi har våra försvarare positionerade. Ibland lyfter jag in dem i våra diskussioner så att de ska förstå hur vi tänker och hur vi kan dra fördel av små detaljer som de gör. Allt för att samspelet mellan försvararna och målvakten ska bli optimalt.

Dennis Olsson, som ofta stannar kvar och nöter frisparkar, skruvar upp en boll i krysset. Tommy Naurin är snabbt uppe med sin klocka och gör en markering.

Tekniken används för att GIF Sundsvall ska bli bättre.

Ibland skickas små glimtar ut när något spekakulärt har hänt.

– Det är sånt som kan stärka självförtroendet, säger Naurin exempelvis om den räddning den nyblivne 30-åringen Lloyd Saxton lade ut på Twitter i våras.

Hur bra hade du varit om den här tekniken hade funnits på din tid?

– Det hade hjälpt, absolut. Man tittade på sina matcher på VHS liksom, sedan blev det en DVD som man fick scrolla sig genom. Här kan man zooma in och se allt direkt från flera vinklar. Det är jättebra att vi kan använda det i träningsmiljö. Här kan vi simulera vissa händelser och nöta, säger Naurin och kilar till sitt kontor för att granska ytterligare ett träningspass.

Ett sånt som ska göra GIF Sundsvall en dag bättre.