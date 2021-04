Pandemin redan ett ämne för poesin – och den tryckta skönlitteraturen växer trots strömningstjänster

Det visar Kungliga bibliotekets rapport "Nationalbiografin i siffror", en sammanställning av de tryckta böcker som gavs ut under 2020. Trots de strömmade ljudböckernas stora popularitet registrerades nästa lika många nya tryckta böcker – 11 875 – som året innan.

"Antalet nya böcker har legat runt 12 000 per år sedan 2014, men förra året hamnar antalet strax under. Nedgången är inte dramatisk, utan det rör sig endast om en procent färre böcker än under 2019", säger Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för "Nationalbibliografin i siffror" i ett pressmeddelande.

Facklitteraturen är fortsatt störst men utgivningen av skönlitteratur (5 746 böcker) fortsätter att öka. Fjolårets siffra är den högsta sedan mätningarna startade.

Medan Svenska Barnboksinstitutets bokprovning visade en bottennotering för utgivning av översatt barn- och ungdomslitteratur har antalet översatta skönlitterära titlar för vuxna i stället ökat under 2020.

Rapporten visar också att det redan i fjolårets utgivning finns 50 böcker som på olika sätt tar upp den pågående pandemin.

"Det är ovanligt att en aktuell händelse syns så tydligt i bokutgivningen samma år som den pågår. Samtidigt påverkar coronaviruset alla människor i hela världen. Lockdown och restriktioner har också skapat utrymme för skrivande. De böcker som hittills kommit ut i ämnet är framför allt dagböcker och antologier men här finns även exempel på poesi och romaner" säger Ylva Sommerland i pressmeddelandet.

Elin Anna Labbas Augustprisade fackbok "Herrarna satte oss hit" var den bok som köptes in till flest svenska bibliotek i fjol. På andra plats kommer Johanna Bäckström Lernebys reportagebok "Familjen" och på tredje plats fjolårets Augustvinnare i den skönlitterära klassen, Lydia Sandgrens "Samlade verk".