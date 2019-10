Påpekade ojämställdhet – nu får kommunens förskolepersonal arbetskläder: "Det känns som en saga"

I september kom det efterlängtade beskedet – 1 484 förskollärare och barnskötare får 800 kronor per anställd under två år till arbetskläder, därefter rekommenderas summan 500 kronor som ska gälla alla kommunanställda. Politikerna förväntar sig att förvaltningarna ska följa de nya riktlinjerna och utlovar en uppföljning om ett par år.

– Det känns som en saga, säger den fackligt engagerade barnskötaren Louise Häggquist som står bakom förändringen.

Hon började sitt fackliga arbete för fem år sedan med viljan att förändra. Hjärtefrågan om arbetskläder stod högst på listan men Louise Häggquist fick inget gehör från sina kollegor.

– De var helt uppgivna i frågan, och sa att det inte fanns några pengar, men jag gick hem och klurade, säger hon.

Metoden hon valde för att bearbeta politikerna var att inte ställa krav.

– Jag ville inte säga "vi vill ha", utan frågade i stället om jag kunde få se siffror på hur jämställt det var bland kommunens förvaltningar när det gäller arbetskläder. Jag mejlade ett utdrag om jämställdhet från Arbetsmiljöverket till Bodil Hansson, säger hon.

Bodil Hansson som är personalnämndens ordförande agerade snabbt och beställde en utredning, som har tagit nästan tre år att färdigställa.

Vad visade resultatet av utredningen?

– Jämställdhet är bakgrunden till beslutet. Vi ser att det har varit olika förutsättningar beroende på om man arbetar inom kvinno- eller mansdominerade yrken. Till exempel hade stadsbyggnadsförvaltningen 2 500 kronor per medarbetare och år, kultur och fritid 1 200 per medarbetare och år och socialnämnden 400 kronor per medarbetare och år, säger Bodil Hansson.

Hur tänker du när du ser det skeva resultatet?

– Det är viktigt att vi synliggör det här så vi kan också kan rätta till de strukturella felprioriteringar som finns, så att vi verkligen kan bli en arbetsgivare där vi ger lika förutsättningar för både mans- och kvinnodominerade arbetsplatser i vår kommun. Det vi satsar på är framförallt förskolans och miljökontorets personal som behöver arbetskläder eftersom de vistas mycket utomhus.

Personalen på Haga förskola är positiv till beskedet.

– Krasst kan man säga att vi har sparat in mycket pengar till kommunen eftersom vi alltid har köpt våra arbetskläder själva - nu är det dags att vi får använda dem", säger barnskötaren Rose-Marie Nylander.

Trots positiva tongångar ställer de sig delvis undrande till satsningen.

–Det här är jättebra, men när de kallar det satsning så undrar man lite hur de tänker, vad får man för ytterkläder för 800 kronor?, säger kollegan Nina Myhrgren.

Bodil Hansson anser att summan är rimlig och på frågan om kommunens sparpaket kan äventyra satsningen säger hon:

– Det här beslutet bygger på budgeten för 2019 och 2020 och där finns finansieringen för den här satsningen, den berörs därför inte av det stora sparpaketet. Sen kan vi inte säga någonting om vad som kommer att hända efter 2020.

Nu arbetar Louise Häggquist och barn- och utbildningsförvaltningen med att undersöka tillvägagångssätt och se över behoven – samt om summan kan slås ihop till 1 600 kronor i ett köp eftersom 2019 går mot sitt slut.

– Vi från facket tycker att kläderna ska vara personliga och inte tillhöra någon specifik förskola. Då kan man ta med sig sin arbetsgarderob om man byter arbetsplats. Och det vore bäst om varje förskoleenhet själv fick välja utifrån personalens behov. Vissa förskolor har redan ytterkläder, då är det bättre att satsa på exempelvis ergonomiska skor, säger Louise Häggquist.

Hur kändes det för dig när du fick beskedet?

– Jag blev så glad, det är som en seger, en facklig framgång.