Paret lämnade Stockholm för Sundsvall – nu öppnar de egen cykelbutik: "Brinner för att fler ska intressera sig"

Under våren öppnar butiken Catu som riktar sig till cykelintresserade i alla åldrar och på olika nivåer.

– Vi flyttade hit från Stockholm för två år sedan i hopp om lite mindre stress och bilköer. Vi har båda varit aktiva inom elitcykling och jag har meckat med cyklar i 25 år, så drömmen om att öppna en cykelbutik har vuxit fram genom åren, säger Johan Brorsson.

– Vi hade planer på att öppna en butik och letade därför i olika områden. Vi cyklade förbi den här byggnaden en dag och såg en affisch på fönstret om att de hade en lokal tillgänglig. När vi kikade närmare så kändes det här som den bästa möjliga stället, säger Chantal Brorsson.

Paret slog till och i april väntas portarna slås upp. När bygget är klart ska ytorna bestå av cykelbutik, cykelverkstad och kontor.

– Namnet Catu står för "Cycling according to us" (cykling enligt oss) och det är temat som genomsyrar allt. Vi kommer att sälja varumärken och produkter som vi själva använder eller har provat och tror på. Vi vill ha ett så allomfattande utbud som möjligt, allt från tävlingscyklar till el- och barncyklar. Vi kommer även att ha en verkstad med öppen planlösning för att alltid kunna interagera med våra kunder där vi ska erbjuda service på alla typer av cyklar, säger Johan Brorsson.

Sedan tidigare finns ett antal butiker i kommunen som erbjuder cykelförsäljning och som paret Brorsson hoppas kunna samarbeta med för att göra Sundsvall till en mer aktiv stad.

– Vi tror att det finns plats på marknaden för en till. Vi har varit runt och pratat med några av de andra aktörerna och berättat om våra planer. Vår ingång i detta är att samarbeta, vi tycker att cykling kan bli mycket större i stan, säger Johan Brorsson.

I slutet av 2019 meddelade Sundsvalls kommun att de satsade närmare 20 miljoner kronor för cykelprojektet ''Dynamo Sundsvall'', där flera banor ska anläggas för terrängcykling i området kring Södra berget. Tidigare har merparten av kommunens partier dessutom lovat att de vill främja cyklandet i staden.

– Det är mycket bil överallt just nu, men vi har sett att kommunen har satsat på cyklister och vi vill hjälpa till att promota det. Vi brinner för att fler ska intressera sig för cykling och cykelpendla även av miljömässiga skäl. Vi vill försöka göra Sundsvall till mer av en cykelstad, säger Chantal Brorsson.