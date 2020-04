Patronerna stöttar vårdpersonal i coronakrisen – hyllar med banderoll: "Vill hjälpa till på det sätt vi kan"

Med anledning av covid-19 väljer flera lokala hjältar att hjälpa till på det sätt de kan. Giffarnas trogna supportrar Patronerna är inget undantag, då de på torsdagskvällen satte upp en banderoll utanför infektionskliniken vid Sundsvalls sjukhus.

– Initiativet kommer från oss i Patronernas styrelse, vi ville göra något för alla som jobbar med det här dagligen, som kämpar och utsätter sig för smittorisk, säger Emma Asp.

Ett halv dygn senare var de överrösta med kärlek för sitt engagemang.

– På våra sociala medier har vi fått väldigt fina reaktioner på det hela, säger Emma Asp.

Sedan en dryg vecka tillbaka har supporterklubben dessutom dragit igång en insamling av sjukvårdsmaterial för att ge över till sjukhuset.

– Det skriks efter vissa material inom vården, vi känner att vi vill dra vårt strå till stacken och hjälpa till. Det är ju en kris som pågår och man vet aldrig vad folk har hemma i sina gömmer, säger Emma Asp.

De kikade på Region Västernorrlands hemsida för att se vad som efterfrågas och skrev ett inlägg på sociala medier. Har man till exempel munskydd, plastförkläden eller visir, och vill hjälpa till, kan man skicka ett mejl till supporterklubben.

– Vi har en lokal i centrum där vi tänkt att samla in materialet och när vi fått in en del åker vi upp till sjukhuset. Än är det väl inte samma brist i Sundsvall som i storstäderna, men att möta upp folk och samla in grejer är för oss så himla lite arbete, säger Emma Asp och fortsätter:

– Sundsvall är ju vår stad, precis som Giffarna är vårt lag. Vi vill göra det här tillsammans, och precis som med banderollen, hjälpa till på det sätt vi kan. Det vi kan är att peppa och hylla när det blir tufft, säger hon.