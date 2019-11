Person utklädd till spöke bröt sig in på Himlabadet

Brottet ska ha skett under morgontimmarna på söndagen då badet var stängt.

– På en övervakningskamera kunde man se att en person utklädd till spöke tagit sig in i anläggningen, säger Patrik Sundlöf, förundersökningsledare vid polisen i Sundsvall.

Enligt polisen träffade ett vittne på den omaskerade personen inne i lokalerna.

Efteråt ska den okända personen ha försvunnit från platsen.

I nuläget finns ingen misstänkt för brottet som rubriceras som olaga intrång.

På Himlabadet ser man allvarligt på händelsen och kommer att se över säkerheten på badet.

– Vi har haft möte om att vi ska säkra upp de eventuella vägar där man kan ta sig in. Vid den ingång där personen troligen tagit sig in kommer vi att byta till bättre brytbleck, så att det blir svårare att ta sig in, säger Jonas Lindevall, säkerhetschef på Himlabadet.