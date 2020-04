Personaljakt i Ånge – osäkerhet kring sjukfrånvaron i äldreomsorgen: "Vi kommer inte vara förskonade"

Personalförsörjningen har i år blivit en ännu viktigare fråga för äldreomsorgen. Den ordinarie vikariejakten kantas av risken för ökad frånvaro kopplat till coronaviruset med sina rekommendationer. Något som gör behovet både svårbedömt och svårt att planera utifrån hur det sett ut tidigare år.

Då kommer vi behöva mer människor

– Det positiva är att vi inte har många som är borta just nu, utan många är friska och jobbar. Men när vi väl får ett coronautbrott i kommunen, för vi kommer inte vara förskonade i Ånge, då kommer vi behöva mer människor, konstaterar socialchef Katarina Persson.

Förberedelserna för att klara av ett större personalbortfall kombinerat med ordinarie semesterfrånvaro är en fråga som just nu slukar mycket vaken tid, och där de tillfälliga jobb som kommunen tidigare gått ut och efterlyst har bidragit till en viss trygghet i frågan om att det finns människor som är beredda att rycka in.

– Det har kommit in ett dussintal anmälningar där, vilket är mycket glädjande, men några av dem har också sökt ordinarie vikariejobb så det skulle vara mycket välkommet om det finns fler som känner att de kan hoppa in vid ett akut personalbehov och anmäler sig via e-tjänsten, säger Katarina Persson.

Hon berättar också att man har inlett ett samarbete med skolan så till vida att det finns en plan för att snabbutbilda via vuxenutbildningen och få hjälp genom vård- och omsorgsprogrammet.

Vi diskuterar också med andra verksamheter hur man kan göra

– Sedan har vi också några interna överflyttningar redan där personal från fritidsenheten har gått in hos oss, och vi diskuterar också med andra verksamheter hur man kan göra om vi behöver mer personal för att klara av att ta hand om våra äldre, säger Katarina Persson.

Samtidigt vill hon betona att det redan finns en yrkesgrupp som ställer upp fullt ut, och det är de som redan är i verksamheten.

– De är fantastiska och har verkligen visat att de tänker se till så att vi tar oss igenom det här så bra det bara går, säger Katarina Persson.

Fotnot: Sista dag att anmäla sig till kommunens tillfälliga jobb är 30 april. Mer information om tjänster och tillvägagångssätt finns att läsa här (länk till Ånge kommuns hemsida).