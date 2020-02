Peter Bryngelsson om varför negativt tänkande är så positivt

Under den mörkare tiden av året är det lätt att överfallas av den ensidiga känslan att vara speciellt drabbad av väder, förseningar, vägarbete, parkeringsböter, oförutsedda räkningar eller ett eller annat tekniskt haveri. Det spelar ingen roll att förnuftet säger att alla drabbas av sådant och att det dessutom kan skyllas på naturligt slitage, mänskliga faktorer som sjukdom eller rent slarv. Det bara känns som om dessa missöden drabbar en själv i högre utsträckning än andra. Och eftersom alternativet att se orsakerna bakom dessa aber i vardagslivet som något man genom dålig planering själv orsakat eller inställningen att ”Så här ser det grå vardagslivet ut”. Så omfattar de flesta relativt sekulära människor den något mystiska övertygelsen att man är sällsynt missgynnad av fru fortuna, det vill säga att man är överdrivet drabbad av otur.

Det är något specifikt mänskligt att ständigt bortse från alla de dagliga tursamma händelser som skänker oupphörliga förmåner. Vi ser på dem som naturliga bagateller istället för att tacksamt notera hur alla små detaljer samverkat för att fogas in i en tursam kedja som förgyller varje dag.

Det är frestande att tro att varje liten samverkande jävlighet bortom vår kontroll har samlat sig i en infernalisk konspiration mot just vår välgång.

Istället fokuserar vi på de skeenden som lägger krokben för oss i vardagen och ser hela den sataniska händelsekedjan som i ett förklarat blixtljus och undrar hur ända in i glödheta jävlars helvete det kan vara möjligt att drabbas av så mycket otur. Det är frestande att tro att varje liten samverkande jävlighet bortom vår kontroll har samlat sig i en infernalisk konspiration mot just vår välgång. Om vi till exempel missar bussen med en hårsmån skänker det någon sorts sadistisk tillfredsställelse att på ett ögonblick se hela händelsekedjan som en räcka ogynnsamma tillfälligheter som bara måste leda till att vi missar bussen, kommer för sent, får utstå skam och missar andra saker på grund av stress.

Vår intuitiva talang för att se vår egen utsatthet i tillvaron som speciell och unik gör att vi redan i förväg på ett ögonblick kan observera att vi är lite sena, iakttar språngmarschen på halt underlag allt medan mobiltelefoner och annat i bröstfickor måste hållas på plats, damen med tvillingvagn som makligt ställt sig i vägen och ankomsten till busshållplatsen en millisekund för sent och handen som desperat knackar på bussdörren medan chauffören ignorerar dina rop och sakta och retfullt rattar ut bussen i trafiken. En dålig dags början har just inletts.

Få ställen i världen har varit så fredliga, trygga, bekväma.

Det spelar ingen roll att varje individ vid närmare eftertanke nog kan fås att erkänna att om det är några som varit skänkta skopor av ren och skär tur så är det personer födda i Sverige mellan 1950-2010 ( 2020 ?). Få ställen i världen har varit så fredliga och trygga. Till och med på detaljnivå har vi under en liten unik glipa i tiden varit ovanligt skyddade från kyla, svält, sjukdomar, krig i stor skala genom olika system av trygghet jämfört med andra platser i världen och andra epoker i historien.

Så det är relativt obegripligt att så många öppet eller i lönndom när tankar om det egna dåliga utfallet i schackspelet med denna mytiska avgud Fru Fortuna (att hon benämns som fru antyder att det finns en ännu mer hemlighetsfull Herr Fortuna).

Nu finns det faktiskt världshistoriska händelser som indikerar att viktiga avgöranden kan inträffa genom något så chansartat som ren slump men det är även där möjligt att se dessa som helt naturliga men nyckfulla ryck i det historiska skeendet som lika gärna kunde ha utfallit på ett annat sätt. Ta till exempel Napoleons plötsliga hemorrojder-anfall strax innan slaget vid Waterloo som gjorde att han inte kunde sitta till häst och leda trupperna. Eller General Rommels tre dagars permission just då Dagen D inleddes. Eller ännu mer dråpligt när Serbiske kungen Ferdinand med en hårsmån undkommer attentatsmännens bombattack mot den kungliga bilen 1914 och efter några minuter svänger in på just på den gata där den klantige attentatsmannen Princip samtidigt sökt skydd från polisen vilket gav honom en ny chans alldeles gratis. Europa stod och vägde på kanten till ett fyra års världskrig och avgjordes av en svindlande märklig slump. Idrottens fascination ligger måhända just i det faktum att det så tydligt demonstrerar hur Herr och Fru Fortuna nyckfullt leker med allas förhoppningar. Gamle Hockey-spelaren Staffan Tholsson har fortfarande mardrömmar om när han i två avgörande finaler i rad vid två tillfällen sköt stolpe-stolpe-stolpe-ut. Eller Alpinåkaren Bengt-Erik Grahns fall i andra åket i OS i Grenoble (vid ledning i mellantid) då han i sista porten föll och kanade på mage fram mot mållinjen.

Det är å andra sidan bara genom rejäla doser av negativt tänkande som vi kan planera så att slump inte inträffar som en total överraskning.

Jag nämner dessa livsavgörande händelser för att skänka någon sorts tröst i din av otur strösslade verklighet i nådens år 2020 i februari då det är svårt att se änden på alla mörka dagar utan avbrott för roligheter som jul eller midsommar.

Allt detta kan dock skyllas på det positiva tänkandet. Det är genom optimism som man förbiser hur faror ständigt lurar på var och ens fortsatta existens. Det är genom att älta de eviga framgångscoachernas budskap om att ständigt se framåt som vi aldrig drar några lärdomar och ändrar vårt beteende. Det är å andra sidan bara genom rejäla doser av negativt tänkande som vi kan planera så att slump inte inträffar som en total överraskning. Du är alltså på väg att processa och ge dig själv chansen att förändra ditt beteende då du i sinnet maler dina otursförföljda dagar, veckor, år och decennier.

Här kommer en liten visdom som avslutning på denna dystopiska men i allmänhet positiva livsbetraktelse.

Att acceptera att livet på det stora hela är en pendling mellan osedvanlig tur och påfallande otur är att godta de filosofiska premisser som är förutsättningen för allt liv i universum.

Vad var Big Bang om inte en himla/satans röta ? Eller din tillkomst i ett slags kosmiskt Vansbro-sim mellan tusentals kommateckenliknande deltagare, långt inne i en slumpvis spontan-utkorad livmoder ?

Att sedan den mänskliga förmågan till anpassning ständigt måste finjusteras gör att negativt tänkande är det enda rätta.