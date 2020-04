Planen för skandalomsusade kryssningsbåten – tv-profilen ska sälja den: "Har insett att det är över för mig"

Under onsdagsförmiddagen anlände det skandalomsusade kryssningsfartyget Birger Jarl till Vivstavarv.

På kajen väntade polis, kustbevakning och fartygsinspektörer från Transportstyrelsen. Det finns misstankar om att brott mot sjölagen och brott mot fartygssäkerhetslagen begicks under resan från Stockholm, eftersom båten är belagd med nyttjandeförbud.

Nu uppger Leif-Ivan Karlsson att han inte längre äger Birger Jarl.

– Från och med den första april har jag överlåtit båten. Som säljare har jag fått fartygsinteckningar som säkerhet så båten är såld.

Har affären gått igenom?

– Jag kollade med fartygsregistret i går och det är inte helt klart än, säger Leif-Ivan Karlsson.

Transportstyrelsen bekräftar att en försäljning av båten MS Birger Jarl är påbörjad.

– Det har precis nyligen lämnats in en ansökan om försäljning av båten men den är inte helt klar, säger Lotta Taxén, sektionschef på Transportstyrelsens sektion för sjöfartstillsyn.

Fattas ett beslut samma dag

Pontus Schenkel är jurist på sjöfartsregistret och han förklarar att en affär där allting finns med i ansökan går snabbt. Om kompletta handlingar för en försäljning av Birger Jarl hade lämnats in i början av april skulle affären utan tvekan ha varit klar nu, enligt honom.

– Får man in alla handlingar som krävs för ett bifall före klockan 12.00 så fattas ett beslut samma dag, säger Pontus Schenkel.

Han uppger att det finns undantag när ansökningshandlingarna inte är kompletta och att så är fallet när det gäller Birger Jarl.

– Vad som syns i ärendet som finns hos oss är att ärendet måste kompletteras med rätt organisationsnummer från köparen. Det har vi inte fått in ännu.

När lämnades ansökan om försäljning av Birger Jarl in?

– De första ansökningshandlingarna kom in den 24 april och de första kompletteringarna kom in den 27 april. I dag har vi inte fått några och nu är det bara några minuter kvar, säger Pontus Schenkel när ST är i kontakt med honom under torsdagsförmiddagen.

Det betyder att Leif-Ivan Karlsson, via sitt företag Rederi Karlssons AB, fortfarande står som ägare till båten som nu ligger i hamn i Vivstavarv.

– Vi har sagt att vi hyr kajplatsen en månad till att börja med. Det kan bli kortare och det kan bli någon vecka längre men det är en tillfällig uppställning, säger Leif-Ivan Karlsson.

Båten som han en gång hade stora planer för vill han lämna eftersom tiden inte räcker till.

– Jag har insett att det är över för mig så nu får någon annan ta vid. Någon som har mer energi. Jag har 15 företag och hinner inte med att ge båten den kärlek den behöver, säger entreprenören Leif-Ivan Karlsson.

Vi har sökt båtens nya ägare för en kommentar utan att lyckas.