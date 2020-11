Plusgrader i början av nästa vecka – meteorologen: ”goda solchanser”

I helgen gjorde snön sin entré i Medelpad. Utöver det låg temperaturen omkring noll grader och kraftig vind hälsade på i länet. Men i början av den kommande veckan kan ett mindre trendbrott äga rum.

– Det finns rätt goda solchanser i morgon (måndag), men med varierad molnighet. Temperaturen kommer ligga omkring tre plusgrader, säger meteorologen Lasse Rydqvist på Stormgeo.

Dock förväntas det fortsätta att blåsa en del under måndagen. Det varmare vädret avbryts under tisdagen, då snön förväntas göra ett återbesök. Trots det kan Medelpadsbor räkna med plusgrader under tisdagsförmiddagen.

– Sedan får vi väl se om det slår över till lite mer blötsnö på eftermiddagen, då blir det antagligen även nollgradigt igen, säger Lasse Rydqvist som lämnar en uppmaning till bilister:

– På tisdagen ska man ta det försiktigt när det här vädret kommer in, framför allt finns det en risk för halka under eftermiddagen. Tänk på att hålla god uppsikt på vägen och hålla ordentligt med avstånd, säger han.

Framåt onsdagen är vädret fortfarande ostadigt, anar Lasse Rydqvist. Med det menas gråmulet och blåst, men däremot med en temperatur mellan fyra och fem plusgrader.

– Jag kan flagga redan nu för att det sedan kommer ett högtryck, som kommer att växa. Det finns goda chanser att man får några vackra sista dagar i november och kanske till och med den första advent, säger Lasse Rydqvist.