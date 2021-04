Poeten Amanda Gorman tog världen med storm när Joe Biden svors in – nu finns den epokgörande dikten på svenska

Hon blev den sjätte och yngsta poeten (22 år) som gav en poesiuppläsning vid en amerikansk presidentinstallation. Det var när Joe Biden installerades och med sitt framträdande fängslade hon hela USA och resten av världen. Många TV-tittare som följde sändningen vittnar om att de kände hoppet vakna om en bättre framtid.

Amanda Gorman (född 1998 ) är en förkämpe för jämställdheten, antirasismen och klimatfrågan. Hon har en examen från Harvard University och bor nu i Los Angeles. 2017 blev hon den första som tilldelades det nyinstiftade priset National Youth Poet Laureate. I slutet av september 2021 kommer en diktsamling och en barnbok av henne att ges ut på svenska. Hennes verk översätts också till en mängd andra språk.

Dikten The Hill We Climb har nu kommit ut som en specialutgåva på svenska, tolkad av artisten, författaren och programledaren Jason Diakité, Timbuktu. Han anser att "översätta Amanda Gormans redan historiska och viktiga dikt The Hill We Climb varit en absolut ära och fröjd. Att få leva en stund i hennes rytmiska strofer och finna ett svenskt hem för dem, var det roligaste jag haft på länge."

Enligt mig ger hans översättning av både diktning och förord originalet full rättvisa; det kunde inte ha gjorts bättre. Därmed kan Gormans uppfordrande och poetiska optimism nu nå svenska läsare och lyssnare.

Själv blev jag alldeles tagen när jag lyssnade på hennes uppläsning från Washington. Amanda Gorman är "En mager svart flicka, vars ätt varit förslavad " som hon själv läste i sin dikt. Hon och hennes syster uppfostrades av en ensam mamma med allt det ansvar det för med sig. Hennes släkt hade fruktat för sina liv. De hade lärt sig att fröjd inte alltid är frid, och att "rätt visa" inte alltid är rättvisa, skriver hon.

Vad hon önskar förmedlar hon på ett lysande sätt: "Skriften ber oss att se: Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen skall hota honom. Om vi ska leva upp till vår tid kommer framgång inte från en klinga. Men dom broar vi frambringat; det är gläntan som signats, berget vi bestiger. Om vi har modet; att vara amerikan betyder mer än stoltheten som ligger i blodet", skriver hon.

Amanda Gorman intygar i sin dikt: "Vi kommer inte att väja från vår kurs, avbrytas eller skrämmas bort, för vi vet att vår inaktivitet och indolens blir nästa generations lott. Våra blundrar blir deras bördor. Men en sak är säker: Om vi förenar förskoning med förmåga, förmåga att rätt råda, blir kärlek vårt testamente, och förändring våra barns födelsegåva".

Där visdomen flödar i takt med pulsens rytm, hjärtats slag. Där nåd och frid i mänsklig form blir vårt rättesnöre, får oss att se var vi varit och vart vi måste gå, lyser Amanda Gorman upp vår värld med vilken väg vi skall välja i sin diktning och med sin framtidstro.

Amanda Gorman skriver om ett land "blåslaget men vackert" som reste sig från att ha stått på knä, skriver Oprah Winfrey i förordet till boken. "När hennes ord svepte över oss läkte våra sår och fick själen att vakna till liv igen. Den dag då Amanda Gorman, alldeles självklar och helt lysande, ställde sig framför mikrofonen och i det ögonblicket... gav hon oss "Berget vi bestiger."

Mats Lönnerblad

Recension - Litteratur

Amanda Gorman: Berget vi bestiger

Förord: Oprah Winfrey

Översättning: Jason Diakité Timbuktu

Polaris förlag