Polisen varnar för mystiska försäljare – har synts till i länet

Polisen gick på torsdagen ut med en varning till boende i Västernorrland.

Under kvällen har polisen fått in flera samtal gällande personer som knackar på hemma hos privatpersoner. Personerna säger att de kommer från ett annat europeiskt land och vill sälja olika saker.

I en fastighet ska "försäljarna" dessutom bara ha klivit in utan att ringa på först.

Nyligen har liknande händelser rapporterats in från Västerbotten och under torsdagen har polisen fått in samtal från Sollefteå och Ragunda.

"Polisen vill nu utröna ifall det finns någon brottslighet kopplat till detta", säger Marie Andersson, presstalesperson på polisen, i ett pressutskick.

Har man sett eller blivit uppsökt av dessa personer vill polisen att man kontaktar dem på 114 14. Bevittnar man ett pågående brott ska man ringa 112.

"Vi är intresserade av iakttagelser av dessa personer, men också av fordon och registreringsnummer kopplade till detta", säger Marie Andersson.