Polisens varning – unga riskerar att utnyttjas på nätet efter skolstängningarna: "Tillfällena ökar för de som har onda avsikter"

Den 18 mars beslutade regeringen att alla som går på gymnasiet ska stanna hemma och få undervisningen digitalt.

– Det gör att tillfällena ökar för de som har onda avsikter, säger Annika Odelind.

Sexualbrott mot barn, framför allt via nätet, har ökat enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. När det gäller brottskategorierna kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming, utnyttjande av barn under 18 år för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn under 18 år kom det in tre anmälningar för fem år sedan i Medelpad. Förra året anmäldes 21 sådana brott.

Som ung kanske man har satt upp en gräns. Men för mottagaren så förflyttas gränsen

Polisen Annika Odelind berättar att allvaret i brotten oftast stegrar och att det kan börja med att en ung kvinna skickar en lättklädd bild. Många gånger lockar förövaren med pengar eller gåvor.

– Som ung kanske man har satt upp en gräns, jag kanske inte gör mer och så får jag mina hundralappar. Men för mottagaren så förflyttas gränsen. Som ung är det heller inte så lätt alla gånger att stå emot argument. De här flickorna får också en enorm bekräftelse på sitt utseende eller sätt att vara på, säger Annika Odelind.

Ibland kan också i sammanhanget oskyldiga bilder användas som utpressning av förövare.

– Det är ett vanligt förfarande. Det ser vi i de anmälningar som kommer in, säger Annika Odelind.

Förövarna finns i alla samhällsklasser och i alla åldrar, men de senaste åren har gärningsmännens åldrar sjunkit enligt polisen.

De anmälningar som kommer in rör oftast flickor som har blivit utsatta, men det finns även pojkar som anmäler. Annika Odelind tror att mörkertalet över pojkar som utnyttjas är större.

– Många gånger känner en kille mer skam, säger hon.

Annika Odelind tycker att det många gånger läggs för stort fokus på offren och att det ifrågasätts hur en flicka kan luras till att ställa upp på sexuella handlingar.

– Man fokuserar inte på förövarna. Det pratas om dem i förbifarten som en man i 40-årsåldern eller liknande. Men den värsta handlingen görs av de här männen, säger hon.

Jag tycker att vi föräldrar ska vara mer intresserade och nyfikna

Hon tycker att föräldrar ska engagera sig mer i vad deras barn gör på nätet.

– Jag tycker att vi föräldrar ska vara mer intresserade och nyfikna. Samtidigt förstår jag att det inte är enkelt, men det handlar mycket om att inte skuld- och skambelägga. Tveka heller inte om att ta hjälp, säger Annika Odelind.

Polisen arbetar med att försöka komma åt problemet. Det handlar mycket om att informera unga.

– Vi kommer att informera ännu mer kring det här ämnet via framför allt via våra kanaler på sociala medier, säger Annika Odelind.

Polisen har också en nära samverkan med andra myndigheter och aktörer, bland annat socialtjänsten.