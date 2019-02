Partistödet till SD får vänta – Sollefteå kommuns kanslichef: "Vi har fått signaler"

Sverigedemokraternas partistöd från Sollefteå har stoppats. Avhoppade och aktiva medlemmar ifrågasätter även partistödet från Örnsköldsvik och Kramfors, där det också saknas lokalföreningar.

– Allt går till Sundsvall och distriktet och det gynnar inte vår kommun, säger en tidigare medlem.

Under öppna träffar och egna träffar, "ute på torg och andra venyer" har Sverigedemokraterna i Sollefteå "bemötts med kärlek". Så redovisar partiet hur 2017 års partistöd från kommunen användes.

En tidigare medlem i Sverigedemokraterna ifrågasätter nu att det utgår pengar från kommuner där SD har begränsad aktivitet. Mannen får medhåll av flera länsbor som fortfarande är aktiva i partiet. I ett mejl till kommunledningarna i Kramfors, Örnsköldsvik respektive Sollefteå skriver den tidigare medlemmen att han vet hur partistödet används.

"25 procent används som en slags partiintern skatt till riksorganisationen och det anses ok, men övriga 75 procent omsätts inte i den kommun som betalat ut dem", skriver mannen till ledningen för de tre kommunerna.

Han tycker att det finns skäl att syna partiets redovisningar.

– Under tiden det görs bör utbetalningarna pausas. Skulle det visa sig att allt är ok, så går livet vidare och det är business as usual. Detta vore ett sunt användande av den så kallade försiktighetsprincipen, säger mannen.

En aktiv medlem är av samma uppfattning.

– Jag anser att dessa kommuner bör hålla inne partistödet tills en trovärdig redovisning från länsförbundet har inkommit till respektive kommun, säger han.

Från Sollefteå kommun skulle årets partistöd till SD ha betalats ut under januari, men än har det inte utgått något stöd. Kanslichefen Anna Forsberg säger att det beror på att man har fått "signaler från en medlem".

– Vi har inte erhållit information om vart pengarna ska betalas ut. Frågan har ställts till SD-ledamöter i kommunfullmäktige, säger hon.

Från Örnsköldsvik har det tagits beslut om att Sverigedemokraterna ska få 201 970 kronor i partistöd för 2019, men inte heller därifrån har pengarna betalats ut ännu. Den bristfälliga redovisningen av hur 2017 års partistöd har använts har enligt utredningssekreterare Anna Thors varit uppe till diskussion i kommunen.

– Inför redovisningen som ska göras för 2018 har mallen utformats lite annorlunda. Den är mycket tydligare och det krävs mer struktur när det gäller svaren, säger hon.

Från Kramfors har det utgått 165 773 kronor i partistöd till SD för 2019.

Ekonomin inom Sverigedemokraterna är ifrågasatt både på länsnivå och inom Sundsvallsgruppen. En del av medlemmar säger sig ha tappat förtroendet för riksdagsmannen Johnny Skalin som var distriktsordförande fram till maj 2017, när Martin Klausen tog över.

– Allt handlar om pengar. I Örnsköldsvik har man vid flera tillfällen försökt bilda en kommunförening men det har alltid motarbetats av Johnny Skalin, säger en medlem.

Men Johnny Skalin anser att verksamheten drivs i demokratisk anda.

– Så är det absolut. Alla beslut tas genom röstning, säger han.

Numera är det Mats Hellhoff som är distriktsordförande.

– Partistödet till de kommuner som saknar förening betalas in till distriktet och arbetsgrupperna i dessa kommuner disponerar sin del av partistödet via distriktet. Någon konkret kritik från någon behörig företrädare i kommunernas arbetsgrupper har såvitt jag känner till inte kommit till distriktsstyrelsen, säger han.

Hellhoff förnekar att andra kommuners partistöd används på det sätt som påstås. – Sundsvall kan inte disponera något mer partistöd än det som betalas ut till Sundsvall specifikt. Någon information om att Sollefteå kommun ”fryst partistödet” har inte heller kommit fram till mig. Företrädare från Sollefteå säger sig heller inte känna till detta, skriver Mats Hellhoff i ett mejl.

År 2017 skickades 26 396 kronor av det totala partistödet på 125 583 kronor från Örnsköldsviks skattebetalare direkt till SD:s riksorganisation. I partiets redovisning som undertecknats av tre sverigedemokrater från Sundsvall och Timrå står det att pengarna bidrog till att man fick "hjälp och stöd". Resten av partistödet ska ha använts till utbildningar, kostnader för möteslokaler och för att avlöna en ombudsman.

Från Kramfors kommun betalades 102 022 kronor ut för 2017. Enligt partiets redovisning sparades det mesta för att kunna användas under efterföljande års valrörelse.