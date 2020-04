Pönkfest och Danko Jones flyttas – nu säljer Club Deströyer supportbiljetter för att överleva: "Jättefint gensvar"

Flera band var inbokade och det skulle bli en vår med flera evenemang – men nu har coronaviruset satt käppar i hjulet för Club Deströyers verksamhet.

I mars skulle Pönkfest vol. 2 ha varit med bland annat No Fun At All och Mimikry. I stället har det fått flytta fram till ett nytt datum i september.

En av vårens höjdpunkter, kanadensiska Danko Jones, skulle ha spelat i maj – men även den spelningen har nu flyttats fram. Spelningen med Danko Jones kommer att ske först i januari nästa år.

– Det var slutsålt så det kändes bra att få till ett nytt datum. Dessutom skulle Bombus ha varit support ­­– och de kunde nu med, så det känns bra att de som köpt biljetter fortfarande kommer att få det ''paket'' som de har betalat för, säger Andreas Lindman.

Förutom de evenemangen skulle det isländska bandet Misþyrming och den tidigare Misfits-sångaren Michale Graves ha spelat i Sundsvall i maj, men sistnämnda har nu fått ställa in för andra gången i rad. Arrangörerna försöker nu hitta nya datum tillsammans med bokningsbolagen.

– När det gäller turnéer så är det lite att rodda med, säger Andreas Lindman.

De kunder som har köpt biljetter erbjuds nu återköp.

– För oss är det viktigt att de som har köpt biljetter får det som de har betalat för. De som har köpt biljetter har varit förstående till varför vi flyttar konserterna – och det är ju viktigt att säga att vi inte ställer in utan att vi bara flyttar fram grejerna, säger han.

Hur drabbas ni på Club Deströyer ekonomiskt av coronaviruset?

– Det är svårt att säga nu, vi får se sedan. Men först flyttade vi Pönkfest som skulle ha varit i mars och där hade vi fullt med utgifter som vi kommer att gå mycket minus på. Det var flera band som hade rest, så vi var tvungna att betala för dem ändå, säger Andreas Lindman.

För att rädda upp det ekonomiska haveri som coronaviruset fört med sig har Club Deströyer börjat sälja stödbiljetter.

– Vi säljer supportbiljetter för 50 kronor styck. Där har vi fått ett jättefint gensvar ­och med det har vi sedan kunnat täcka upp kostnaden för att Pönkfest fick ställas in. Det har även inneburit att vi har kunnat ge en slant till de ljud- och ljustekniker som vi hyr in. De frilansar ju, så det känns ändå bra att kunna ge dem en symbolisk summa. De står ju helt utan jobb nu hela våren, så det är jättetufft, säger han.

Hittills har över 600 supportbiljetter sålts, vilket innebär att man kunnat täcka det värsta av vårens akuta utgifter.

– Det har varit ett helt fantastiskt gensvar på det här. Det är ändå kul att kunna lyfta att folk är så positiva i en tid som är så speciell. Som arrangör kändes väldigt bra att ha en publik i ryggen som är så positiv, peppande och som ställer upp när det behövs, säger han.

Nu satsar man istället på evenemangen som väntas kunna bli av i höst och till vintern.