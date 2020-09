Pönkfest ställs in: "2020 blev inte vad någon av oss hoppats på"

Pönkfest vol. 2 på Club Deströyer, där bland annat Mimikry och No Fun At All skulle inta scenen, skulle ha ägt rum i mars. På grund av coronapandemin fick spelningarna flyttas till september och Club Deströyer sålde supportbiljetter för att överleva.

Inte heller i september kunde festivalen arrangeras och därför fanns det planer på att flytta evenemanget till i mars 2021 – men nu väljer arrangörerna att ställa in Pönkfesten helt och hållet.

"2020 blev inte vad någon av oss hade hoppats på. Det känns helt enkelt inte rimligt att hålla på era biljettpengar ett år efter att evenemanget skulle ha ägt rum och våren 2021 känns minst sagt oviss vad gäller att arrangera denna typ av spelningar", skriver klubben på sin Facebooksida.

Club Deströyer lovar att köpta biljetter kommer att återbetalas och att de jobbar för att kunna anordna Pönkfest med de bokade banden när förutsättningarna ser annorlunda ut.