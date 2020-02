Popklassiker i ny tolkning på Tonhallen – unga och veteraner bildar jätteorkester: "Alla som spelar i kulturskolan får gratisbiljett"

För ett drygt år sedan fyllde Sundsvalls Orkesterförening och Sundsvalls Blåsorkester Tonhallen med film- och spelmusik i "Movie Time", som attraherade inte minst de unga.

På söndag sitter ännu fler av de unga med i orkestern. 22 av Sundsvalls Kulturskolas längst komna blås- och slagverkselever fyller ut framför allt blåsarledet till en storlek man aldrig ser i en reguljär symfoniorkester.

– Orkesterföreningen vill gärna samarbeta med kulturskolan, och det slog mig att i stället för klassiker kan vi prova på den här popmusiken, säger Thomas Gathe, bleckblåslärare och konsertens dirigent.

Blåslärarna sluter också upp, liksom några "hemvändare" bland kulturskolans tidigare blås- oh slagverkselever. Också nu bidrar Sundsvalls Blåsorkester med några musiker – och genom tubaisten Mats Hedin, som också är pyrotekniker, kan det bli en del visuellt sprakande inslag.

– På det här viset får ungdomarna uppleva att spela i en stor symfoniorkester och att spela i Tonhallen, säger Thomas Gathe.

I konserten spelas bland annat Michael Jackson, Queen-låtar, Lord of the Dance och musik från filmen How to train a dragon. en överraskningsklassiker kan också tänkas komma. Filmmusiken är i original skriven för symfoniorkester, som filmmusik ofta är; de andra finns i arrangemang.

– Det är också pedagogiskt att alla som spelar i kulturskolan får en gratisbiljett. Dessutom kommer kanske andra lyssnare än den vanliga konsertpubliken när de kan höra sina barn och barnbarn spela, säger Thomas Gathe.

Också Sundsvalls Orkesterförenings nästa konsert den 17 maj ges i samarbete med Kulturskolan. Då är det stråkeleverna som förstärker.

– Det är viktigt att involvera ungdomarna, inte minst de i kulturskolan, säger Orkesterföreningens ordförande Lennart Åkermark och tillägger att Orkesterföreningen dessutom är en social förening som man kan vara med i som stödmedlem, även om man inte spelar.

Konserten ges söndag den 23 februari kl 15.00 i Tonhallen.