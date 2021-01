Poromaa ilsken efter krasch: "Vill bara kliva av och bryta av skidorna"

Halvvägs in i loppet på 15 kilometer under fredagens deltävling i Tour de Ski var olyckan framme. William Poromaa körde ihop med ryske Belov, och de båda åkarna bröt varsin stav.

Efteråt var han både arg och besviken över situationen.

– Jag vet inte, han kliver in på mig och det är jävligt onödigt. Jag ramlar bara, jag känner mig jävligt pigg och ligger bra till... jag är så less just nu, sa han till SVT.

För Poromaas del innebar det att loppet spolierades, och han fick nöja sig med en 31:a plats.

– Man vill bara kliva av och bryta av skidorna, det är så jävla tråkigt så man vill bara spy

Ryske Belov menar å sin sida att det var Poromaa som orsakade situationen.

– Han bryter min stav och det är klart jag är arg. Det var inte bra taktiskt kört av honom, säger han till Sportbladet.