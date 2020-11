Premiär – och Persson är redo: "Spännande, lite pirrigt och kul"

Charlotte Kalla är hemma och kurerar sin coronasmitta.

Den övriga eliten är på plats i Bruksvallarna för att starta upp säsongen.

Med snö och sex minusgrader.

– Jag tror och hoppas att de kommer att få till bra spår, säger Alicia Persson efter att ha varit ute och testat skidor och före.

Hur känns det?

– Det är lite spännande och lite pirrigt. Det är det alltid när man ska dra igång en säsong. Jag är taggad.

Än så länge har Alicia Persson hållit sig frisk och sluppit covid-19.

– Jag har klarat mig bra faktiskt, peppar, peppar. Jag har försökt leva som vanligt, men det är klart att jag har tänkt efter och har försökt att vara extra försiktig. Men som skidåkare är man van att vara noggrann. Det är värre med folk som har vanliga jobb, det blir en större omställning för dem.

Men livet för skidåkarna har förstås också påverkats.

– Det är lite speciellt, med resande och så. Och att tävlingar ställs in. Det kommer att bli lite problem, det är ovisst och tråkigt – men alla är påverkade. Det här är inte roligt för någon.

Hur tycker du att det har funkat att träna?

– Det har gått bra. Det har varit väldigt varmt och blivit lite mer barmarksträning än vanligt. Men jag bor ju i Östersund och där har vi kunnat åka en del. Och så var jag på läger med landslaget i Vålådalen så jag har fått åka en del skidor. Jag tycker att jag har fått en bra uppladdning. Jag har kunnat köra på med hårda intervaller och träna på. Det har varit nästan som vanligt.

10 kilometer klassiskt på fredag, sprint på lördag och 10 kilometer fristil på söndag.

Vad säger du om tre tävlingar på tre dagar?

– Det är svårt att säga. Det kommer att bli tufft och jag har väl inga resultatmål. Jag hoppas att det ska gå bra och det har gått framåt under hela året. Jag hoppas att få ut det under helgen och det är tuffa förhållande med tuffa banor. Jag vill komma in i min åkning och göra mitt lopp liksom.

Tävlingarna i Bruksvallarna är lite coronajusterade. Bland annat har de ändrat lite i startdjupen.

– Nu ska vi köra med en minuts mellanrum och i och med det får man tävla lite mer mot sig själv. Det är färre som har fått anmäla sig och vi kommer inte få ha några ledare efter spåret. Och vi kommer inte att få utnyttja spåren lika mycket under helgen.

Alicia Persson har flyttat till Östersund – men är Stockvik trogen.

– Vi blir färre och färre och det är lite tråkigt. Men så kan det vara ibland, säger hon om att Tove Ericsson numera kör för Hudiksvall.

I Jämtland kombinerar hon skidåkning med skolgång.

– Jag pluggar på halvfart till maskiningenjör. Det känns viktigt att ha något vid sidan av skidåkningen, skolan är ett bra komplement och i och med corona har det mesta av utbildningen varit på distans och det har passat ännu bättre för mig. Jag har inte behövt vara i skolan, det har passat bra in på mitt liv.

Och hur funkar livet i Östersund?

– Jag trivs väldigt bra. Det är bra träningsmöjligheter och jag gillar miljön och det är nära till fjällen.

Men nu är det Bruksvallarna som gäller i dagarna tre.

Och Alicia Persson är laddad.

– Jag kör rubbet, säger hon.

► Tävlingsprogrammet

Fredag 20 november: Bruksvallsloppet. Damer 10 kilometer klassisk stil, herrar 15 kilometer klassisk stil.

Lördag 21 november: Sprint klassisk stil för 1.35 kilometer damer och 1.45 kilometer herrar herrar.

Söndag 22 november: Bruksvallsloppet. Damer 10 kilometer fristil, herrar 15 kilometer fristil.

► Några profiler i startlistorna

Damer: Ebba Andersson (Piteå Elit), Frida Karlsson (Sollefteå Skidor), Jonna Sundling (Piteå Elit), Linn Sömskar (IFK Umeå), Anna Dyvik (IFK Mora), Linns Svahn (Östersunds SK) och Tove Eriksson (Hudiksvalls IF).

Herrar: Daniel Richardsson (Hudiksvalls IF), Fredrik Andersson (Piteå Elit), Björn Sandström (Piteå Elit) och William Poromaa (Åsarna IK).