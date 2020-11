Prisbelönte Stöde-ättlingen som hjälpte superstjärnorna har lämnat oss – minnesord över Bruce Swedien

Stöde-ättlingen Bruce Swedien, den legendariska ljudteknikern, avled den 16 november 2020 i Gainsville, Florida 86 år gammal efter en tids sjukdom.

Han var inte bara ljudtekniker utan även producent och kompositör

Han sörjs av sin fru, Bea, och hans döttrar, Roberta Swedien och Julie (Loren) Johnson. Han son David gick bort för några år sedan.

Swedien föddes den 19 april 1934 i Minneapolis. Hans föräldrar var födda i USA, men generationen innan var svenskar med ursprung från Stöde i Medelpad och Bruce lärde sig svenska under några år i grundskolan.

Hans föräldrar var båda klassiskt utbildade musiker, vilket ledde till att Bruce utvecklade en passion för musik och inspelning i tidig ålder. Han fick sin första bandspelare när han var 14 år.

Bruce tillbringade sin ungdom med att lyssna på symfoniska orkestrar och körer i fina konsertsalar. Det var där han utvecklade sin känsla för instrumentens klang och musikalisk balans.

Han började sin studiokarriär år 1954 genom att bygga om en biograf i Minneapolis till sin studio. År 1957 flyttade han till Chicago och började arbeta på Universal Studios hos chefsingenjör Bill Putnam. Han tillhörde de pionjärer som började med att göra stereoinspelningar. På den tiden var fruar inte välkomna att delta i sessioner, men hans livs kärlek Bea Swedien blev hans ständiga följeslagare i studion. Ofta var även deras barn med.

Listan över artister som han spelade in i Chicago är lång: Oscar Peterson, Woody Herman, Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, Dizzie Gillespie, Lionel Hampton, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Eddie Harris, Lena Horne, Dinah Shore, Tommy Dorsey m.fl. Det var då han träffade Quincy Jones som var vice president för Mercury Records.

År 1977 flyttade han till L.A. Där började han arbeta med Michael Jackson, Quincy Jones, Paul McCartney, Barbra Streisand. Patti Austin, Natalie Cole, Roberta Flack, Mick Jagger, Jennifer Lopez, Diana Ross, Rufus, Chaka Khan, Donna Summer, George Benson, Roberta Flack, Siedah Garrett, Patti Austin, James Ingram, Diana Ross, Herbie Hancock, Sergio Mendes och många fler.

Under denna period utvecklade Bruce en arbetsprocess som han kallade "The Acusonic Recording Process", där han använde flera 24-spårs bandmaskiner, synkroniserade tillsammans. Denna process skapade tillgång till många inspelningsspår som öppnade möjligheter för hans ljudfantasi och kreativitet. Hans tekniska kunskaper i kombination med hans musikalitet, resulterade i många av de bästa inspelningarna genom tiderna. Vi är många som har turen att få uppleva den ljudkvalitet, kreativitet och musikaliska kraft som var Bruce Swediens varumärke.

Swedien har genom åren fått 12 Grammy-nomineringar och har vunnit 5 Grammy Awards för bästa ljudtekniker några inkluderar även producent. Han arbetade även med filmmusik för Night Shift, The Color Purple och Running Scared.

Han sa ofta att hans favoritinspelningsprojekt var Thriller och en inspelning som han ville bli ihågkommen för är Michael Jackson´s. "Earth Song".

Han var alltid generös med att dela med sig av sin kunskap. Han var flitig med att resa runt för att hålla föreläsningar i USA, Frankrike, Tyskland, Danmark och var i Sverige flera gånger på mässor och universitet. År 2001 utnämndes han till hedersdoktor i filosofi vid Luleå tekniska universitet för sina prestationer som ljudtekniker. Han höll också "masterclasses" i Sverige.

Bruce har skrivit ett antal böcker, den först boken Make Mine Music har en svensk producent (Björn Asplind) och ett Norskt förlag (MIA MUSIKK AS).

Bruce var väldigt stolt över sitt svenska ursprung och sa ofta att ha ville lämna så mycket som möjlig av sin kunskap i Sverige. Han var även generös mot sin släkt och sina vänner i Skandinavien. Ett exempel är när Michael Jackson var i Göteborg så ordnade han så det byggdes en VIP-läktare med sittplatser för dem.

Quincy Jones kommentar om Bruces död: ”Han var utan tvekan den absolut bästa musikteknikern i branschen, under mina 70 år har Bruce varit min favorittekniker. Än idag när jag reser runt i världen och besöker någon klubb så spelas musiken som vi skapade på 80-talet. "Billie Jean", "Beat It", "Wanna Be Starting Something , ”och” Thriller. ” När jag lyssnar på ny musik hör jag ofta att man försöka kopiera Bruces ljud genialitet”.

Trots sina fantastiska tekniska kunskaper sa Bruce ofta: “It’s about the music!”

Bruce, vi saknar dej.

Björn Asplind