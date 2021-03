PROFILERNA: Så går det för Timrå IK i slutspelet – och de blir nycklarna till avancemang

Bo "Bulla" Berggren, Timrå IK-legendar:

1. Jag tror att de går upp till Elitserien! Lagets jämnhet och bredden är det som gör att de ska greja det. De har faktiskt fyra hela bra femmor, med spetsen på de två första.

2. Målvaktsspelet är viktigast av allt. Sedan att våra två förstafemmor kommer upp i hög standard igen, som de har haft tidigare. Försvarsspelet är också väldigt viktigt.

Annie Svedin, tidigare elit- och landslagsspelare i hockey med Timrå IK som moderklubb:

1. Jag tror och hoppas att Timrå går hela vägen. De har under hela säsongen legat på en hög nivå och spelat stabilt.

2. Viktigt att alla spelare bidrar i sina respektive roller och att fler kedjor än förstakedjan fortsätter producera. En annan viktig aspekt är det mentala spelet, att kunna slå om snabbt mellan matcherna och kunna spela den bästa hockeyn under hög press.

Joakim Nilsson, Timrå IK-legendar.

1. Timrå spelar i SHL nästa säsong. De slår Karlskoga i finalen. Timrå är det klart bästa laget och jag tror det kommer visa sig!

2. Som alltid kommer power play, box play och målvaktsspel bli viktigt. Sedan är det viktigt att alla fortsatt tar sina roller och gör det fullt ut i slutspelet.

Jimmy Hamrin, Timråprofil och juniorhockey-expert.

1. Jag tror att Timrå vinner. I hockey vinner inte alltid det bästa laget, men om det blir så den här gången så vinner Timrå och går upp i SHL. Jag tycker att man har det starkaste laget på pappret och har visat det spelet sett över hela säsongen.

2. Inget kommer att vara gratis. Timrå behöver prestera på topp i alla lagdelar för att lyckas. Lika viktigt att man sätter försvarsspelet och grunderna i anfallsspelet som att spelare kliver fram i avgörande lägen och vågar bryta mönster. Målvaktsspelet måste vara bra, likaså måste de ledande utespelarna leda men fler än dem måste göra "personbästa" för säsongen. Så tajt är det i korta matchserier, där spelar Timrås dominans i grundserien mindre roll. Tror det är viktigt att Timrå kommer snabbt ur den mentala "lunk" som man har hamnat i nu då man har varit klara seriesegrare så länge.

Erica Udén Johansson, tidigare landslagsstjärna från Njurunda, och före detta spelare för Sundsvall/Timrå:

1. Jag tror att de kan få det tuffare än man tror då prestationerna har dalat de senaste matcherna. Kanske har man inte lyckats med periodiseringen av träning och fått en prestationspeak lite för tidigt. Men i slutändan får man ändå se dem som favoriter med sin enorma anfallskapacitet och tidigare erfarenhet av att vinna kvalspel.

2. Viktigaste nyckeln tror jag är Dahlén som alltid är farlig framåt och en ledare för övriga i laget. Är han på topp brukar även Timrå vara på topp.

Anton Wedin, kvalhjälte och tidigare Timråspelare, nu i HV71:

1. De fixar det och går upp till SHL. De är tillräckligt bra för det, det tror jag absolut.

2. Det är att de fortsätter med det som de gjort bra hela säsongen och att alla verkligen bidrar. De har en stark och bred trupp. Det absolut viktigaste är att de verkligen får ihop defensiven bra. Det är sådant som kan avgöra slutspel. Att sätta den är otroligt viktigt, för då brukar offensiven komma av sig själv.

Malin Persson, ST-pokalvinnare och bandyspelare i Västerås SK.

1. Jag tror att de hittar tillbaka till skärpan och målmedvetenheten de har haft under säsongen och tar sig till SHL.

2. Vara noggranna vid varje situation. Spela vet de redan hur de ska göra.

Charles Berglund, radio-expert och tidigare Timråtränare:

1. Jag tror att de har en kanonbra chans att gå hela vägen den här säsongen. Det har de bevisat under säsongen. Men sedan ska man ha klart för sig att slutspelet är annorlunda. Lagbygget har både bredd, spets och rutin från viktiga matcher samt det viktigaste – en bra målvakt.

2. Att man är skadefria och att alla i laget förstår sin roll.

Helen Caro, hotelldirektör och tidigare elitdomare i fotboll:

1. De vinner och går upp till SHL.

2. Rätt inställning, sammanhållningen i laget och ta med det positiva från grundserien.

Lars Nolander, tidigare klubbchef i Timrå IK.

1. Det ska absolut bli final, men jag är orolig för lagen som jobbat arslet av sig för sin position. Till exempel kan Västervik bli en otäck överraskning och Mora har varit bra på slutet. Men över sju matcher ska ingen ta Timrå.

2. Special teams och målvaktsspelet blir alltid avgörande. Timrå har det riktigt bra på målvaktssidan och seriens bästa power play. Det pratas mest om förstafemman, men andra och tredje är också riktigt bra och fjärde gör sitt jobb. Inget saknas i Timrå. Man ska bara vara vaksam på lagen underifrån som går på "ruset".

Anna Ericsson, verksamhetschef på Friskis & Svettis.

1. Jag tror och hoppas att TIK fortsätter på samma starka sätt och att det räcker hela vägen. Deras seriösa försäsongsträning kommer att betala sig i slutspelet.

2. Att de håller i sitt grundspel även när motståndet blir tuffare. Sedan behöver de bli mer effektiva i avsluten och lite tuffare framför motståndarnas kasse.

Ulf Dahlén, ishockeylegendar och pappa till Jonathan Dahlén.

1. De har haft en fantastisk säsong och jag håller verkligen tummarna för att de ska gå upp och få ett SHL-lag igen.

2. De måste ha ödmjukhet inför varje match. När en match är slut är den slut, oavsett om man vann eller inte. Du kan vinna den ena med 8–1 och sedan få stryk i nästa. Alla måste också köpa sina roller och förbereda sig på bästa sätt.

Per Hallin, före detta Timråspelare och stor hockeyprofil.

1. De vinner slutspelet och går upp till SHL.

2. Bra målvaktsspel och försvar. Powerplay och boxplay blir även avgörande. Sedan hoppas jag att förstakedjan fortsätter att leverera.

Sandra Sandberg, naprapat i GIF Sundsvall.

1. Jag tror att de har stora chanser att gå upp eftersom de har varit så överlägsna i grundserien.

2. Nycklarna för att laget ska ta sig upp säger jag är att de får hålla sina nyckelspelare skadefria och att målvakten storspelar.

Emil Berglund, tidigare lagkapten i Timrå IK.

1. Timrå går upp.

2. Att spela avslappnat och göra exakt samma saker som de gjort över 52 omgångar.

Linda Udd, supporterprofil och ordförande i IFK Timrå.

1. SHL! Allt annat känns uteslutet efter årets säsong.

2. Nycklarna för laget att ta sig upp kommer att vara att backsidan och att Johansson i målet spelar på högsta nivå. Täpp till bakåt så kommer vinsterna.

Hampus Larsson, tidigare lagkapten i Timrå IK.

1. Jag tror starkt på Timrå och hoppas så klart att de går hela vägen. Jag tycker att de har bevisat under grundserien vilket bra lag de är.

2. Att de spelar sitt spel. Bredden på truppen med mycket spets och rutin tror jag blir nyckeln.

Elisabeth Byström, distriktsidrottschef för RF-SISU Västernorrland.

1. De har gjort en fantastisk säsong och är definitivt favoriter för att gå upp.

2. Det är många matcher för att ta sig hela vägen så en av nycklarna är att klara sig från skador, framför allt på nyckelspelarna, även om Timrå har en bra bredd i truppen.

Torbjörn Pettersson, ordförande i Ånge IK och pappa till Emil och Elias Pettersson.

1. De går upp i SHL efter en dramatisk sjundematch mot Södertälje.

2. Att stommen i laget är Hockeyallsvenskans bästa och att de spelat ihop i flera säsonger!

Robert Englund, tränare i Stöde IF.

1. Jag tror att Timrå kommer att fortsätta behålla sin klass och gå hela vägen upp. De har ett välkomponerat lag.

2. En nyckel blir att fortsätta på den inslagna vägen och på det sätt grundserien spelades, och visa mental styrka.

Stefan Dalin (S), kommunalråd i Timrå.

1. De går upp. Jag blir mer förvånad än besviken om de inte gör det.

2. Vi har en bra målvakt och när vi är som bäst är vi duktiga på att flytta pucken snabbt i omställningar. Det finns duktiga målgörare också, men som helhet – det snabba spelet.

Kickan Brandström, eldsjäl i KFUM Kometerna.

1. Jag hoppas och tror att de går upp. Jag hoppas att de senaste matchresultaten beror på att de har haft svårt att tagga till när de har vunnit grundserien.

2. Viktig inför slutspelet är att alla får vara friska och skadefria. Och det får inte bli några onödiga avstängningar. Nu håller vi alla tummar vi har.

Dennis Olsson, fotbollsspelare i GIF Sundsvall.

1. Uppflyttning, givetvis.

2. Målvaktsspelet och att de framträdande spelarna fortsätter att kliva fram nu när det gäller.

Tony Andersson (M), oppositionsråd i Timrå.

1. Det blir en rysare till final som de avgör i sjunde matchen. Då är det förhoppningsvis möjligt med publik också.

2. De har spelat otroligt bra. De måste hålla det fokuset, då vinner det. Inget är avgjort förrän domaren blåser.

Urban Hagblom, sportchef GIF Sundsvall.

1. Timrå kommer att lösa slutspelet på fint sätt. De avancerar till SHL. Grundserien ljuger inte, de är stabilaste och bästa laget i Hockeyallsvenskan.

2. Ödmjukheten. De måste nollställa sig efter varje match. Nytt, fullt fokus på nästa prestation utifrån motstånd. Viktigt med balansen i laget, offensivt som defensivt, utifrån matchplanen.

Magnus "Rövarn" Sjöstedt, supporter- och speakerprofil.

1. Jag är inte ett dugg orolig faktiskt. Trots de senaste matchernas knackiga resultat. Grabbarna är inne i en tung träningsperiod nu och kommer att släppa bromsen när allvaret är igång. Timrå IK går upp!

2. Nycklarna är "special teams", målvaktsspelet och tålamod all the way när inte puckarna sitter.

Per "Drutten" Engström, klubbchef Timrå GK.

1. Timrå tar klivet upp i SHL. De vinner finalserien med 4–2.

2. Undvika skador och avstängningar, ha tålamod och en eller två målvakter som är "galet" bra.

Nina Strömberg, supporter och ägare av 14 ton grus.

1. Timrå IK vinner och tar klivet upp i SHL.

2. Fokusera, spela smart och disciplinerat. Heja Timrå!

Christer "Kricka" Bergström, tränare Timrå IBC.

1. Jag både tror och hoppas att de går upp. Det är de definitivt värda efter en fantastiskt bra säsong.

2. Fortsätta att kriga och jobba som ett lag. De har både bredd och spets och jag tror att det kommer att visa sig.