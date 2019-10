Profilernas dom – så går det för GIF i allsvenska slutspurten: "Skulle behöva skriva en uppsats"

Frågorna vi ställde var:

1. Två omgångar kvarstår av Allsvenskan – vilka två lag åker ut och vilket får kvala?

2. Vad blir viktigt för GIF i mötet med Helsingborg?

3. Vad säger du om GIF Sundsvalls säsong?

Maic Sema, fotbollsspelare i IFK Norrköping (tidigare nyckelspelare i GIF – lämnade under säsongen)

1. Falkenberg och AFC Eskilstuna åker ut, Sundsvall får kvala.

2. Att ta tre poäng.

3. Det har varit en tuff säsongen men laget har aldrig gett upp och visat att det finns kvalitet. Min önskan är att GIF spelar i Allsvenskan 2020.

Olivia Wänglund, fotbollsspelare i SDFF

1. Jag tror att det kommer att sluta så som tabellen ser ut nu, alltså att Falkenberg och Eskilstuna åker ut och Giffarna får kvala.

2. Det blir viktigt att hela laget tror på chansen som finns och tänka hur bra det kan bli i stället för tvärtom. Fotboll kan de redan spela, det är det mentala som blir oerhört viktigt!

3. Jag tror att både jag och säkert andra hade förväntat sig en supersäsong efter fjolåret. Men med facit i hand så ska laget och klubben ha en stor eloge som fortsatt jobbat på även när saker runt laget skett. Det visar en laganda som på något sätt speglat GIF under många år.

William Eskelinen, fotbollsmålvakt i AGF Århus (lämnade GIF Sundsvall under säsongen)

1. Jag tror AFC och Falkenberg tar ut varandra i sista omgången med ett kryss så de båda ramlar ur Allsvenskan. GIF tar kvalplatsen.

2. Det viktiga tror jag blir, som vi såg i vårmötet på Olympia, snabbhet runt deras mittbackar. Att löpa in bakom mittbackarna och tvinga dem att spela med näsan mot mål. Det tror jag GIF-tränarna redan pratat med gruppen om.

3. Det skulle behöva skrivas en uppsats om man ska få med allt om säsongen, men jag tycker den varit under all kritik. Det har gjort ont att vara med första halvan av säsongen när vi radade upp förluster och det har gjort ont att se laget efter jag lämnade fortsätta den negativa trenden. Man har börjat må bättre nu när poängen börjat trilla in. Jag följer fortfarande laget och Sundsvall betyder mycket för mig, så jag hoppas verkligen de stannar i Allsvenskan.

Hanna Glas, landslagsspelare och proffs i PSG

1. Jag tror det blir som serien ser ut i dag. AFC och Falkenberg åker ut och GIF får kvala.

2. Att vara modiga. Försöka älska läget.

3. En besvikelse med tanke på hur bra det såg ut förra året.

Robert Lundström, ex-giffare som nu spelar i AIK

1. Jag trodde före säsongen att Falkenberg och Eskilstuna skulle åka ut och det tror jag fortfarande. Sundsvall får kvala.

2. Att man är modig, noggrann i båda boxarna och springer mer än motståndarna.

3. Det har inte varit så mycket positivt tyvärr. Men lyckas man spela allsvenskt 2020 får den ses som godkänd.

Emma Asp, ordförande i supporterföreningen Patronerna

1. AFC åker ur, jag tror inte att de tar det hela vägen. Falkenberg åker också. Sedan är visionen att vi inte ska kvala, utan det står mellan Kalmar och Sirius där. Det är jämnt skägg mellan dem, men jag tror att Kalmar är starkare. Sirius får kvala.

2. Det är bara tre poäng som gäller, det finns inget annat.

3. Det har varit en ganska stökig säsong. Det började bra de första matcherna, men sedan märktes det väl att vår primära målgörare, Linus Hallenius, försvann. Vi har många bra och kompetenta spelare i truppen, men vi behöver någon som gör runt tio mål på en säsong. Sedan har vi också bytt målvakt och tränare. Det har varit ett stormigt år och det känns som att vi inte har haft flyt nästan någon match.