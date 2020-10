Prognos – 38 miljoner kronor back i år och personal varslas: "Flygmarknad i fritt fall"

Flyget var en av de verksamheter som drabbades först av coronapandemin och kommer att vara en av de sista att ta sig ur den globala svackan. "Så säger experterna", förklarar Frank Olofsson, och situationen ute på Sundsvall-Timrå Airport är, om än något bättre än i våras, riktigt illa.

– Det är ju riktigt upp och ner i flygbranschen nu och det har lett till att massuppsägningar sker hos många flygbolag. Det är en flygmarknad i fritt fall där staten har fått gått in och rädda väldigt många av aktörerna världen över, säger Frank Olofsson.

Man ser inte heller någon ljusning vid horisonten. Frank Olofsson menar att en riktigt ordentlig vändning i branschen hänger ihop med att det tas fram ett vaccin mot coronan. Men även om det kommer så dröjer det innan flyget lyft till samma passagerarvolymer som innan pandemin.

– Återhämtningen kommer att ta ett par år. Först 2023 kommer man att vara tillbaka samma nivå som innan coronan.

Egentligen försvinner alla intäkter

När passagerarna uteblir så innebär det självklart att inkomsterna försvinner. Det gäller både det arbete som är relaterat till själva flygplanen och servicen där. Men hela området kring flygplatsen hamnar i samma situation när i princip allting går på sparlåga eller släcks ut helt.

– Egentligen försvinner alla intäkter. Man säger upp sina avtal när det gäller parkeringar, taxi kommer inte och trafikerar. Biluthyrning, reklamintäkter, restaurang och konferenslokaler försvinner helt och det slår tufft mot oss.

För att en flygplats ska nå nollresultat kalkylerar man med att det ska resa ungefär 400 000 passagerare per år. På Sundsvall-Timrå Airport har det under de senaste åren legat mellan 270 000 och 290 000 passagerare, men den siffran störtdök när coronan slog till.

– Under nästan ett halvår har vi haft månader där det har legat på under 1000 passagerare. Det har ju varit mer eller mindre katastrof, säger Frank Olofsson.

Det medför att ekonomin är hårt ansträngd och prognosen för 2020 är ingen munter läsning.

– Vi ser ut att hamna på ett resultat på minus 38 miljoner.

Tio personer har varslats om uppsägning

Redan nu är i stort sett samtliga i personalen korttidspermitterade och jobbar endast 40 procent. Men det räcker inte och nu måste personal sägas upp.

– Tio personer har varslats om uppsägning och det kommer att genomföras under första kvartalet 2021.

Kommer det att räcka eller kan det bli fler varsel?

– Vi kan inte utesluta någonting. Klarar vi en lägre bemanning och vi ser att den här låga volymen kommer att fortsätta så måste vi naturligtvis se över hur tajt vi kan vara bemannade för att få flygplatsen att fungera. Vi kommer att skärskåda allt vad vi kan göra för att minska våra kostnader och det kan innebära att det kommer fler varsel.

Vad är nästa steg?

– Det beror på hur trafikmönstret ser ut. Naturligtvis kommer vi att ha öppet för ambulansflygningar och alla samhällskritiska funktioner. Men en väg skulle kunna vara att se över öppettiderna under sommarhalvåret, att man kanske stänger ner flygplatsen under en större del av den tiden.

Trots den svåra situationen så satsas det på framtiden. Nu pågår det ett arbete för att få flygplatsen utsedd av staten som en multiberedskapsflygplats. Med det innebär att flygplatsen ska ha en högre form av beredskap där man snabbt kan agera och göra insatser vid samhällskritiska händelser. Det finns även olika utbildningar, bland annat i flygteknik, som säljs vidare runt om i landet. Flygplatsen, menar Frank Olofsson, är extremt viktig för regionen.

– Om flygplatsen inte finns så kommer vi få en utflyttning av bolag och huvudkontor i regionen. Eftersom 65 procent reser vidare ut i världen av de som flyger från flygplatsen. Har man inte den möjligheten att nå ut så har vi svårt att behålla de stora företagen och vi kommer att ha väldigt svårt att få företag att flytta in.

Är du orolig för Sundsvalls-Timrå Airports framtida existens?

– Jag är bekymrad över ekonomin men just nu är jag inte orolig för existensen. Men vi kommer att behöva jobba så smart vi kan för att hålla nere kostnaderna under den här perioden som råder just nu.