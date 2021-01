Propagandamål, matchstraff och klasscomeback när Timrå IK tog åttonde raka: "Var spelsugen"

Den första perioden hade det mesta.

Böljande spel med mängder av chanser, matchstraff, en hel del avblåsningar – och mål.

Det hann bara gå 30 sekunder innan comebackande Sebastian Hartmann fick ett friläge mot Andreas Ljunggren, som vaktade Tingsryds målbur, men Uppsalasonen Hartmann lyckades inte få in pucken mellan målvaktens benskydd.

Strax därefter hade Tingsryd en puck som låg helt fri bakom Adam Ohre i Timrå-målet innan en back lyckades rensa bort den.

Och drygt fem minuter in i matchen åkte Timrå IK:s Per Svensson på ett matchstraff efter att ha gått in hårt i en duell mot Sebastian Åkesson.

Perioden punkterades efter att Erik Walli Walterholm, efter en fin backhandpassning från Viktor Lodin, dragit in pucken under Ljunggren i TAIF-målet.

Den andra perioden liknande den första till mångt och mycket – om än lite grinigare – fast med skillnaden att det inte blev något matchstraff.

Men mål blev det, ett.

14 minuter in i perioden hittade Jonathan Dahlén – som i sin tur fått pucken på ett bra sätt från en i sarghörnet hårt kämpande Albin Lundin – Albin Carlson, som till höger om hemmamålvakten hittade det vänstra krysset med ett distinkt dragskott.

Timrå IK utökade till 3–0 halvvägs in i den tredje perioden genom tidigare nämnde Sebastian Hartmann. Efter ett klapp klapp-spel av den högre klassen från Jacob Blomqvist och Christopher Liljewall hade Hartmann "bara" att sätta till klubban för att göra mål.

"Det tredje målet var riktigt, riktigt snyggt", säger Fredrik Andersson i sitt efter matchen-snack i C More.

Visserligen reducerade det grönvit-klädda hemmalaget drygt en minut senare genom Gustav Olhaver, men närmare än så kom inte smålänningarna.

Filip Westerlund drämde in spiken i Tingsryds kista när han med ett bombastiskt avslut satte dit 4–1.

Segern var Timrå IK:s åttonde raka och laget är fortfarande överlägsna serieledare.

Matchens comeback

Det hann bara gå 30 sekunder innan Sebastian Hartmann fick sitt första friläge i matchen mot Tingsryd. Innan den första perioden var slut hade han fått ännu ett till friläge samt fått en guldchans efter fin passning från Christopher Liljewall. Och nog syntes det att forwarden var spelsugen efter sin skada. Krönte matchen med sitt 3–0-mål som föregicks av rent propagandaspel.

Matchens mest onödiga

Matchstraff eller inte? Oavsett hur man läser regelboken så gick Per Svensson in väl hårt, oavsiktligt eller inte, mot Sebastian Åkesson och det var dessutom i en situation som med största sannolikhet inte hade lett till någon farlighet. Det ska sägas att Svensson inte är någon ful spelare och bjässen hade blott åtta utvisningsminuter inför matchen mot Tingsryd.

Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Sebastian Hartmann

Skapade mängder av chanser och gjorde dessutom ett mål. Mer om Hartmanns match kan du läsa under "Matchens comeback".

2. Adam Ohre

I stort sett varje gång han har fått chansen att vakta kassen den här säsongen (detta var hans sjunde match) har Kovlandsprodukten Ohre visat att han håller klassen. Men efter matcherna mot Kristianstad och Tingsryd känns det som att han verkligen utmanar Johansson om förstaspaden. Den enda brasklappen är att han släppte någon retur för mycket mot TAIF.

3. Erik Walli Walterholm

Inledde målskyttet och såg väldigt pigg ut matchen igenom. Hade lägen att göra ännu fler mål men fick inte riktigt till avsluten. Bra defensivt jobb – precis som vanligt – dessutom.

► Matchen

Tingsryds AIF–Timrå IK 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Första perioden: 0–1 (15.33) Erik Walli Walterholm (Viktor Lodin, Jacob Olofsson).

Andra perioden: 0–2 (34.26) Albin Carlson (Jonathan Dahlén, Albin Lundin), spel fyra mot fyra.

Tredje perioden: 0–3 (49.17) Sebastian Hartmann (Jacob Blomqvist, Christopher LiljewalI), 1–4 (50.27) Gustav Olhaver (Felix Olsson, Jonatan Harju), 1–4 (56.15) Filip Westerlund (Jacob Olofsson, Alexander Lindelöf).

Skott: 30–27 (9–10, 14–11, 7–6).

Utvisningar, TAIF: 6x2. TIK: 4x2, 1x5, 1x20.

Domare: Tobias Björk och Hampus Springare. Publik: 0.

► Nästa match

Söndag 24 januari (17.30): Mora IK–Timrå IK (Smidjegrav Arena).