Pusslet kring träningsmatcherna – Giffarnas genrep mot Djurgården framflyttat: "Hoppas och önskar att vi kan spela"

För cirka två veckor sedan kom det tydliga beskedet från Folkhälsomyndigheten: Inga träningsmatcher för seniorer är tillåtna tills vidare.

I GIF Sundsvalls fall innebär det sedan dess att fyra inplanerade förberedande matcher hänger i luften. I och med att beslutet om att skjuta fram seriestarten kom gick GIF Sundsvall in i en försäsong 2.0 och bokade samtidigt in i tur och ordning: Akropolis IF och IK Brage hemma, samt Östersunds FK och Djurgårdens IF borta.

Den första av dem, Akropolis hemma på NP3 Arena, var planerad att spelas andra helgen i maj. Det vill säga om 1,5 veckor.

– Vi får se hur det blir med Akropolis och Brage, de kan bli skjutna framåt eller inställda, det vet vi inte. Vi följer utvecklingen dagligen och har en dialog med klubbarna. Det kan bli snabba besked men just nu ser det väl inte så ljust ut för de matcherna i alla fall, säger Urban Hagblom, sportchef i GIF Sundsvall.

Då är han, åtminstone än så länge, mer förhoppningsfull kring de två avslutande träningsmatcherna: Mot Östersund och Djurgården, som båda också flyttats fram i tid.

– Sista helgen i maj möter vi Östersund och första helgen i juni genrepar vi mot Djurgården är planen just nu. Men det är som sagt just nu, det kan ändras, säger Urban Hagblom.

I nuläget kan GIF inte göra annat än att träna på och invänta eventuella nya och förändrade besked. Men oavsett är det att planen för seriestarten håller som är det absolut viktigaste, menar Hagblom.

– Det är klart att det inte är optimalt att kliva in i ligaspel utan att ha spelat några träningsmatcher. Självklart hoppas och önskar vi att vi kan spela. Men det är i så fall lika för alla och utifrån det läge vi är i, i samhället inte heller det viktigaste. Det viktiga är att vi är igång den 14 juni, säger Urban Hagblom.