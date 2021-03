Räddade straff mot allsvenska laget – målvaktsdilemma väntar för SDFF: "Angenäma problem"

Tre raka matcher mot allsvenskt motstånd. Det är vad som väntar för SDFF i Svenska cupen.

På söndagen kunde de bocka av den första, mot Eskilstuna. Förra säsongen blev Eskilstuna tia i allsvenskan och de var givna favoriter.

En halvtimme in i matchen såg det också ut som de skulle ta ledningen när Loreta Kullashi fixade en straff, och skulle ta hand om den själv.

Men den räddades av SDFF-målvakten Clara Ekstrand och när Felicia Rogic i Eskilstuna smet fram på returen så parerade Ekstrand den med fötterna.

– Det är en hygglig boost. Då känner man sig oövervinnerlig, säger hon efteråt.

– Det är svårt med straffarna. Antingen går man på att reagera, eller så bestämmer man sig på förhand. Jag bestämde mig för höger. Jag släppte en dålig retur, men hade turen att rädda den med.

I första halvlek spelade hon en stor roll. SDFF lyckades hålla försvaret kompakt, och hon tog hand om det som närmade sig målet.

I andra halvlek öppnades ytor bakom den egna backlinjen och till slut fick hon kapitulera.

Kaisa Collin dunkade iväg bollen och även om Ekstrand fick en hand på den så satt den perfekt i krysset bakom henne.

– Jag var där, men inte tillräckligt. Jag hade behövt mer hand på bollen. Sedan gick de för det. Jag tror det handlar om deras rutin. Den betalade av sig, säger Ekstrand.

Eskilstuna påbörjade en anstormning. De hade inlägg i stolpen och en boll i ribban och med tio minuter kvar kom punkteringen till 0–2 och i matchens sista minuter kom också ett tredje mål.

SDFF-tränaren Mikael Melin Bhy förklarade vad som hände.

– I 45 minuter pallade vi att ligga på bra, men sedan kom tröttheten. I början av andra halvlek hade vi också mer boll än på hela första halvlek, och problemet med det var att när vi tappade bollen hade vi så långt hem. Då hittade de ytor bakom vår backlinje, eller instick, på sina snabba spelare. Så när vi försökte framåt, då straffades vi. Det är en balansgång att hitta, säger han.

Det talangfulla laget, fullt av unga spelare, tar med sig värdemätaren i att ställas mot allsvenskt motstånd.

– Det är svåra matcher att utvärdera. Det är flera A-landslagsspelare i ett etablerat lag med allsvenska stjärnor – medan vi är nykomlingar i Elitettan. Vi ska inte mäta oss resultatmässigt med dem än, säger Melin Bhy.

– Vi letar trygghet i ett försvarsspel som är svårt att ta sig igenom. I början var det ett virrvarr, mot Piteå var det bra och okej i dag. Vi fokuserar på försvar nu.

Dessutom blir cupen en målvaktsmatch mellan Clara Ekstrand och Isabelle Nordlund. Nordlund som gjorde bra ifrån sig mot Piteå senast och Ekstrand som stod för en stark insats nu.

– Jag är jättenöjd med båda. De ska få en varsin hel match till är tanken. Sedan får vi göra en utvärdering.

Vill ni ha en etta?

– Jag har inte varit i en situation där det varit så här jämnt, men vi behöver två som kan leverera. Det är angenäma problem.

Clara Ekstrand välkomnar målvaktsmatchen.

– Det är bara en sporre. Vi lyfter varandra, säger hon.

Matchen

Sundsvalls DFF–Eskilstuna United 0–3 (0–0)

Målen: 0–1 (56) Kaisa Collin, 0–2 (81) Felicia Rogix, 0–3 (89) Loreta Kullashi.

Domare: Anastasia Oberlauf.

Så spelade SDFF: Clara Ekstrand – Felicia Thörngren, Clara Thimstrand, Amanda Hagelberg, Alva Eriksson – Maja Winsa (ut 60), Ellen Schedin, Ida Merchant (ut 78), Lee Winroth, Ida Åkerlund (ut 78) – Linnea Strand.

Avbytare: Juulia Grönlund (in 60), Olivia Strand (in 78), Emelie Dahlin (in 78), Sofia Lindmark, Isabelle Nordlund, Ella Zetterberg.