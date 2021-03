Räddningstjänsten tvingas köra utdaterade bilar: "Har jobbat stenhårt för att klara ekonomin"

Mars 2019. Brandmannen Johan Hallberg sitter i en lastväxlarbil på väg mot en villabrand, dit han ska leverera en container med andningsskydd.

När han har kört ut ur Sundsvall blir det helt mörkt i kupén. Instrumentbelysningen har gått sönder och eftersom det är kväll kan han inte längre se hastighetsmätaren och manöverknapparna.

Johan Hallberg slår på hjälmens pannlampa, men tvingas på grund av de kraftiga reflexerna i vindrutan att köra betydligt saktare den resterande halvtimmen ut till branden.

Fordonet, en lastväxlare 1140 från 1995 av märket Volvo FL10, är ett av Medelpads räddningstjänstförbunds äldsta och skulle egentligen ha sålts 2013 på grund av sin ålder.

– Händelsen jag var med om var förmodligen bara otur, då vi kollar fordonen varje morgon. Men det är klart att jag blev frustrerad, det kändes som att felet uppstod för att lastväxlaren var gammal, säger Johan Hallberg.

De flesta tunga fordon som räddningstjänsten använder, så som lastväxlare och släckbilar, har en förbrukningstid på 15 år. För stegbilar gäller 20 år.

Efter det minskar trafiksäkerheten och risken för att bilen havererar på väg till en olycka ökar.

ST har gått igenom räddningstjänstens fordonsplaner, dokument som visar den planerade utbytestakten av fordon sedan 2013.

Fordonsplanerna visar att fem av de 25 tunga fordon som förbundet har i dag skulle ha bytts ut mellan 2013 och 2018, då de passerat sitt förbrukningsdatum – men i stället har de blivit kvar.

Anledningen är framför allt förbundets ansträngda ekonomi.

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har som målsättning att vara en av Sveriges ledande räddningstjänster. En viktig anledning till detta är den komplicerade riskbilden i Sundsvall, där ett 30-tal riskobjekt och i princip alla typer av industrier finns – liksom den kompetens som krävs för att kunna hantera den.

Eftersom räddningstjänstens bilar ofta går från noll till hundra slits de på ett annat sätt än vanliga bilar. Det gör att även nya brandbilar går sönder, men ju äldre de är, desto större blir risken för haveri.

De äldre bilarna används framför allt som reservbilar eller i andra vågen av en insats. Problem med de äldre bilarna, som med lastväxlaren 1140, uppstår när man har bråttom ut till olyckor.

– Det blir en speciell körning när vi har larm. Vi måste vara mer uppmärksamma då vi kör fortare och måste ta oss genom trånga trafiksituationer. Man hamnar ganska snabbt på efterkälken när man kör de äldre bilarna, säger Johan Hallberg, och fortsätter:

– På de äldre fordonen saknas moderna säkerhetssystem som antisladd och antispinn. De nyare bilarna känns betydligt säkrare och mer lättmanövrerade.

En rimlig utbytestakt för att fordonsparken ska fungera bra avseende tunga fordon är att köpa in två nya per år, säger Tomas Öhrn, räddningschef.

Under de senaste sex åren har man i snitt köpt ett per år. 2019 fick de helt strunta i att köpa in ett nytt fordon.

– Vi gjorde det för att säkerställa ekonomin. Det går ett år men sedan blir det efterdyningar, vi har några bilar nu som har börjat att bli för gamla, säger Tomas Öhrn.

Till skillnad mot räddningstjänstförbunden i Jämtland och Höga Kusten-Ådalen får MRF, på grund av kommunpolicyn i Sundsvall, ingen täckning för ökade driftskostnader, som exempelvis bensinpriser och hyror.

Det innebär att förbundet måste göra lika mycket år efter år, men med mindre ekonomiska resurser. Lösningen har varit att öka intäkterna och effektivisera genom att dra ner på konferenser, utbildningar och material. Och fordon.

2017 nådde MRF en smärtgräns, vilket framgår i det årets årsrapport.

– Vi har jobbat stenhårt för att klara ekonomin. Det verkar kanske inte så alarmerande för politikerna, eftersom vi inte har visat något förlustår. Då blir det inget riktigt tryck och inget händer, säger Tomas Öhrn, och fortsätter:

– Någonstans kommer man till ett läge där politikerna får besluta om förändringar i organisationen, att vi antingen får mer pengar eller måste sänka målen och ha ett sämre operativt läge. Det skulle innebära att vi antingen får dra ned på personal eller fordon, och vår förmåga att hjälpa människor vid olyckor skulle minska.

Eva Bergström Selling (S), vice ordförande för direktionen Medelpads räddningstjänstförbund, säger att ansvaret för verksamheten inom MRF ligger på de tre ägarkommunerna Sundsvall, Ånge och Timrå – men även på staten. Sundsvalls policy – om att inte ge full täckning för ökade driftkostnader – beror enligt henne på skatteunderlag och ökade kostnader i kommunernas övriga verksamheter.

– Jag har förståelse för båda sidor. Det är som inom alla andra verksamheter i kommunen, med mindre medel måste man antingen skära i något eller effektivisera. Men inom MRF känner man nu att man har nått vägs ände. Då är det upp till oss i den politiskt ansvariga ledningen att sätta oss ner och diskutera utformningen av den kommande verksamheten, säger Eva Bergström Selling.

I februari tillsattes en grupp bestående av politiker och tjänstemän som ska jämföra räddningstjänstens riskbild och kostnader med andra delar av landet.

När utredningen är klar kommer politikerna i MRF, tillsammans med ägarkommunerna, att få en bättre bild över vilka resurser som behövs för att hantera riskbilden.