Rånarduo från Sundsvall döms efter butiksrån med yxa i Kramfors

Den man och kvinna från Sundsvall, som varit åtalade för rånet mot Klockestrands närköp i början av maj, har nu blivit dömda för brotten. Detta var Sveriges radio Västernorrland först med att rapportera.

Mannen döms för rån, stöld, olaga hot och narkotikabrott och straffpåföljden blir ett år och sex månaders fängelse. Kvinnan döms för rån och stöld och straffet för hennes del blir ett år och tre månaders fängelse. De båda är i 20-årsåldern.

Sundsvalls Tidning har tidigare rapporterat om rånet som av den nu dömde mannen beskrivits som ett impulsivt infall för att göra sin flickvän glad.

Den 7 maj sprang paret in, maskerade med munskydd och mannen med en yxa i handen, på Klockestrands närköp. Därinne fångade en övervakningskamera bilden av hur mannen höjde yxan mot personalen bakom kassan innan han slog ned den i en våg på sidan om kassan. Samtidigt försvann kvinnan för att packa på sig cigaretter.

Paret, som kommer ifrån Sundsvall, blev sedan avbrutna av att en person kom in i butiken, varpå denne blev jagad ut ur butiken med paret efter sig. Paret hoppade sedan in i en bil som efter en flykt på några kilometer började att brinna. De fortsatte då till fots in i skogen där polisen sedan kunde gripa dem.

I slutet av maj åtalades paret som nu dömts för brotten.

Texten kan komma att uppdateras.